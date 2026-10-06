Ex pareja de conocido periodista expone a dos jugadores de la selección chilena: «Quería pagar para…»

Marina González sorprendió con una particular confesión sobre dos futbolistas de La Roja. La influencer aseguró que ambos habrían intentado acercarse a ella con intenciones amorosas.

La revelación ocurrió durante su participación en el programa «Entre Risas y Copas». En medio de la conversación, entregó detalles sobre los supuestos acercamientos y mencionó directamente a Lucas Cepeda y Marcelo «Chelo» Morales.

Marina González echa al agua a dos figuras de La Roja

Según relató, uno de los jugadores habría buscado una llamativa manera de conseguir su contacto.

«Son dos. Uno es Lucas Cepeda, que quería pagar para tener mi número», afirmó Marina González durante la entrevista.

La influencer también se refirió al jugador de Universidad de Chile, asegurando que su interés se habría extendido durante un largo periodo.

«Otro, que ha luchado como un año, es ‘Chelo’ Morales, el jugador de la U», comentó.

Las declaraciones rápidamente llamaron la atención y comenzaron a circular en redes sociales. La situación generó diversas reacciones entre quienes conocieron los dichos de la influencer.

Por ahora, ni Lucas Cepeda ni Marcelo «Chelo» Morales han entregado una versión pública sobre las declaraciones de Marina González.

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