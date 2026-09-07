Yamila Reyna saca suspiros con publicación en redes sociales: ajustada prenda se robó todas las miradas

Yamila Reyna volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales. Esta vez, la comediante sorprendió al compartir un look que tiene un particular significado para ella.

La argentina publicó tres fotografías en su cuenta de Instagram, donde aparece luciendo unos ajustados jeans que utilizaba durante su adolescencia.

La comunicadora quiso tomarse la situación con humor y reveló la edad que tenía cuando comenzó a usar la prenda.

“Volví a usar estos jeans que tenía a los 13 años, ¿qué me decí? Me siento la versión a cuenta de Jlo”, escribió junto a las postales.

Pero su publicación no quedó solamente en el look. Reyna también aprovechó la instancia para entregar un mensaje dirigido a sus seguidoras, invitándolas a valorar su propia imagen.

“Presúmanse a ustedes mismas, eres tu mejor piropo”, expresó la comediante.

Reacciones al post de Yamila Reyna

La publicación rápidamente acumuló reacciones. Sus seguidores destacaron especialmente su figura y no tardaron en dejarle una serie de elogios en los comentarios.

“Te pasaste, tremenda cintura, sólo aplaudir. Estupenda”, “ya po, cuenta el secreto”, “guau, qué mujer”, “monumento”, “envidia sana” y “fantastica”, fueron algunas de las respuestas que recibió.

Otros usuarios también se sumaron al tono de la publicación y comentaron: “Otssseeaaaa me encanta !!! Que buena sensación esa” y “Que regía🔥 Todas guardamos un pantalón con la esperanza que alguna vez nos quede bueno”.

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