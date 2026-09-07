Conmoción por muerte de recordado periodista de TVN: “Me golpea la noticia”

Durante la tarde de este domingo 6 de septiembre se confirmó la muerte de Alejandro Machuca, periodista que fue uno de los rostros de la recordada etapa de “Zoom Deportivo” en TVN.

Según información entregada por fuentes familiares a El Filtrador, el comunicador falleció producto de un coma diabético.

Machuca integró una generación que tuvo un papel destacado en el área deportiva de TVN. Durante su paso por “Zoom Deportivo”, se caracterizó por un estilo directo y frontal frente a las cámaras.

El espacio alcanzó gran popularidad durante los años 2000. Su propuesta mezclaba la actualidad deportiva con elementos ligados al espectáculo, convirtiéndose en uno de los programas más reconocidos de la televisión abierta de aquella época.

El recuerdo de sus excompañeros de canal

Tras conocerse la noticia, distintos colegas que compartieron con Machuca durante su etapa en TVN reaccionaron a su fallecimiento.

Uno de ellos fue Álvaro Sanhueza, periodista que también formó parte de aquella generación del área deportiva del canal. A través de sus redes sociales, recordó el último contacto que tuvo con el comunicador.

“No creo lo que Alejandro Machuca. Hablamos el 31 de julio. Me mandó audio y luego conversamos… Me contó que venía saliendo de la UTI y quería venir al hotel en Los Vilos. Estuvimos juntos en Francia 98. Me golpea la noticia. Fuimos contemporáneos en TVN”, escribió Sanhueza.

La muerte de Machuca también vuelve a poner en el recuerdo su inesperado alejamiento de la televisión. Durante años surgieron distintas versiones sobre los motivos que llevaron al periodista a dejar las pantallas.

En 2015, el propio comunicador decidió abordar públicamente este episodio. En una entrevista con Revista Sábado, entregó detalles sobre las razones de su salida y reveló antecedentes que hasta entonces se habían mantenido en reserva.

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