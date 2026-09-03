«Nos pusimos a…»: Adriana Barrientos expone experiencia íntima que tuvo con Luis Jiménez en un baño

En medio de la polémica que nuevamente ha puesto bajo la lupa la vida sentimental de Luis Jiménez, Adriana Barrientos desempolvó un episodio ocurrido hace casi 20 años y que involucró a varias figuras conocidas.

Durante una conversación en “Zona de Estrellas”, la panelista recordó el periodo en que mantuvo una relación con el exfutbolista. Según relató, después de terminar su vínculo con el llamado “Mago”, ambos protagonizaron un inesperado encuentro en la discoteca Las Urracas.

Barrientos explicó que en aquella época Jiménez ya se encontraba relacionado con Coté López. Sin embargo, también habría mantenido un vínculo con la brasileña Vivi Rodrigues.

Adriana Barrientos recordó inesperado episodio con Luis Jiménez tras su quiebre

Fue precisamente en el conocido recinto nocturno donde ocurrió la situación que la panelista todavía recuerda.

Según su relato, se encontró con Jiménez en uno de los pasillos del lugar, específicamente cerca de los baños. Pese a que ya habían terminado, ambos volvieron a acercarse.

“De repente veo a Luis en el pasillo de los baños y no sé por qué, leseras de cabros chicos, nos pusimos a agarrar a los besos”, relató Barrientos.

El encuentro, eso sí, no habría pasado desapercibido. La panelista aseguró que Vivi Rodrigues presenció la situación y que su reacción provocó un verdadero conflicto.

“Esto lo ve la Vivi Rodríguez y quedó la escoba”, afirmó en el programa de farándula.

Barrientos también reconoció que desconocía hasta ese momento que la brasileña mantenía algún tipo de relación con el exjugador. Por otra parte, recordó que Jiménez llevaba poco tiempo junto a Coté López.

Desde su perspectiva, el futbolista todavía no habría definido qué relación quería mantener. “Él parece que todavía no estaba claro con quién quedarse (si conmigo o con la Coté)”, sostuvo.

Tras aquel episodio, Barrientos decidió tomar distancia y poner fin definitivamente a cualquier vínculo con el exfutbolista.

“Yo ahí desaparezco completamente de juego y no continuó más en la vida de Luis Jiménez”, sentenció.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google