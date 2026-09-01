Alanys Lagos llega al Teatro Caupolicán con su primer gran concierto: conoce la fecha y cómo comprar entradas

Alanys Lagos prepara un importante hito en su carrera. La cantante nacional anunció que realizará su primer concierto en el Teatro Caupolicán, uno de los escenarios más reconocidos de Santiago.

El esperado encuentro con sus seguidores quedó agendado para el 15 de noviembre, jornada en la que la artista promete una noche marcada por la música, las emociones y toda su energía sobre el escenario.

A través de sus redes sociales, Alanys Lagos compartió la noticia con sus fanáticos y agradeció el apoyo que ha recibido durante su carrera.

“Tengo algo súper importante que contarles. Quiero agradecerles de todo corazón su apoyo. Y es por eso que celebramos en grande”, expresó la cantante en el anuncio.

Luego confirmó la fecha y explicó por qué este concierto tiene un significado especial para ella.

“Nos vemos todos el 15 de noviembre. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque es mi primer teatro con Caupolicán”, señaló.

La intérprete también invitó directamente a sus seguidores a ser parte de este momento, destacando la importancia que tiene para su trayectoria.

“Yo de verdad que quiero que ustedes sean parte de este gran importante momento para mi carrera”, manifestó.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Alanys Lagos?

Las entradas para el concierto ya se encuentran disponibles a través de PuntoTicket, por lo que sus fanáticos ya pueden asegurar su asistencia al espectáculo del próximo 15 de noviembre en el Teatro Caupolicán.

Los precios van desde los $25.300 hasta los $40.250 con cargo incluido.

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