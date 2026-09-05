Pamela Díaz a Yamila Reyna: «Me pongo en el lugar de las personas que de verdad sufren… no se van a sentar en un programa de TV a hacer un show»

Pamela Díaz volvió a abordar la controversia con Yamila Reyna, luego de que la comediante compartiera un registro relacionado con una antigua declaración de la animadora durante una rutina de stand-up.

El fragmento generó diversas reacciones, y es que le dijo directamente a la «Fiera», «fea cul…«. Tras la difusión del video, Yamila Reyna aseguró que este circuló “con muy mala intención” y que estaba “sacado de contexto”.

La situación también fue comentada por Pamela Díaz en Primer Plano, donde explicó nuevamente el sentido de sus palabras y respondió a la polémica.

Pamela Díaz con todo contra Yamila Reyna

Pamela Díaz comenzó explicando: “Me parece que hoy la gente que de verdad sufre es la que no tiene 15 palos pa llorar porque te cagaron, que no tiene 20 millones para irse de vacaciones. Ese es el tema que digo siempre”, comenzó diciendo.

“Yo me pongo en el lugar de las personas que de verdad sufren y están mal, no se van a sentar en un programa de televisión a hacer un show de esto. Lo que menos tengo ganas es hablar de Yamila, porque ella me metió y tendrá sus excusas, sus problemas, qué se yo…”, agregó.

En esa misma línea, Pamela Díaz explicó: “cuando me cae mal alguien, y siempre me han visto, no tengo ninguna relación, no hablo de ella, no me interesa. Yo no estoy haciendo ningún show“.

Posteriormente, la animadora se refirió a la relación con sus hijas: “A mí me parece que la Trini y la Pascuala nunca le han hecho nada a ella, tuvimos una amistad de 14 años. Me llama mucho la atención, sabe cómo me comporté con ella, cómo fui con ella, pero ya estoy acostumbrada a este tipo de gente, así que me da lo mismo“, comentó.

Por último, la ‘Fiera’, sentenció: “De la mayoría de las mujeres que están en televisión, son pocas las que pueden brillar solas”.

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