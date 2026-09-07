Le preguntan al presidente José Antonio Kast por los “zurdos mugrientos” que mencionó Milei y esta fue su respuesta

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la polémica que generaron los dichos de su par argentino, Javier Milei, durante el Foro de Madrid.

En esa instancia, el mandatario trasandino utilizó la expresión “zurdos mugrientos” para referirse a sectores de izquierda. La frase generó cuestionamientos y llevó a que Kast fuera consultado por su opinión al respecto durante una conversación con ADN Hoy.

Kast se refiere a la polémica expresión de Javier Milei

El Presidente , sin embargo, evitó calificar directamente las palabras de Milei. Ante la pregunta de si consideraba que se trataba de un insulto, respondió: “Bueno, yo no lo habría dicho, pero no voy a comentar las palabras que emitió Javier Milei”.

Kast optó así por no profundizar en la controversia y aseguró que su prioridad está puesta en los asuntos que corresponden a la relación institucional entre ambos países.

En esa línea, recordó además su participación en el Foro de Madrid. Instancia en la que defendió la libertad de prensa y el trabajo de los medios de comunicación.

Sobre su relación con Milei, el Mandatario volvió a poner el foco en los temas bilaterales que deben abordar ambos gobiernos. “Yo me sitúo en lo que me toca como presidente de Chile, hablar con el presidente de la República Argentina en temas que nos corresponde debatir y que hoy día están en la palestra pública”, afirmó en conversación con ADN.

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