Famosa periodista de Canal 13 reveló propuesta hot de un seguidor: le ofreció un encuentro y así reaccionó

Cecilia Gutiérrez decidió aventurarse en una nueva plataforma digital y recientemente comenzó a utilizar TikTok. Sin embargo, su primera experiencia revisando los mensajes privados estuvo lejos de ser la que esperaba.

La periodista y experta en farándula contó la situación a través de sus redes sociales, donde relató algunas de las curiosidades que encontró tras comenzar a interactuar con los usuarios de la aplicación.

“Yo no uso TikTok, lo instalé hace poco porque empecé a subir los reels que hago ahí también”, explicó esta semana.

Motivada por su reciente incursión en la plataforma, la panelista de Hay que decirlo decidió revisar los mensajes que había recibido. Entre datos relacionados con la farándula, también encontró algunas propuestas bastante más personales.

“La gente está loca, más loca que en Instagram, con respeto a los que usan TikTok”, comentó Cecilia.

Cecilia Gutiérrez quedó sorprendida con insólita propuesta que recibió en TikTok

La comunicadora explicó que incluso encontró mensajes con información que no había alcanzado a leer anteriormente. “Además de que había gente que me había mandado datos faranduleros que me perdí, que no los vi, la gente escribe muchas locuras, como los hombres”, relató.

Fue en ese momento cuando reveló el mensaje que más llamó su atención. Según contó, un usuario fue directo al punto y ni siquiera se preocupó de saludarla.

“Hay uno que me pone, y ni me saluda, ‘¿Una cachita?’, como ofreciendo, como pregunta”, contó entre risas.

La situación llevó a la periodista a reparar en la cantidad de hombres que le estaban escribiendo desde la aplicación. “Mucho hombre escribiéndome”, señaló.

Lejos de molestarse por la particular propuesta, Cecilia Gutiérrez decidió tomársela con humor y compartir su reacción con sus seguidores.

“Qué gracioso, está intenso el mundo de TikTok”, comentó.

Finalmente, la periodista también se refirió a su propia adaptación a la plataforma y reconoció que todavía se siente algo perdida con su funcionamiento.

“Además estoy toda espantada, como las señoras que se meten a TikTok, como una abuelita. ‘Déntrese señora’”, bromeó.

“Yo no soy nativo digital, no cacho, me sorprendo, soy una señora que está acostada con guatero en este momento”, admitió entre risas.

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