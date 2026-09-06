Su hija los echó al agua: Faloon Larraguibel y Rai Cerda estarían a punto de dar importante paso en su relación

Un particular momento protagonizó Augusta, hija de Faloon Larraguibel, durante una transmisión en vivo que la chica reality realizó junto a ella en Instagram.

En medio del live, la menor respondió por ella cuando su madre le leyó una pregunta relacionada con un importante paso en la relación entre Faloon y Raimundo Cerda.

Faloon Larraguibel y Rai Cerda estarían a punto de dar importante paso en su relació

Según consignó Página 7, la situación ocurrió mientras ambas conversaban con sus seguidores. En un momento, Faloon revisó los mensajes que llegaban a través del chat y decidió leer una de las consultas en voz alta.“¿Vivirán juntos con Rai?”.

Augusta no entendió de inmediato lo que le estaban preguntando y respondió inicialmente: “¿Qué?”. Ante esto, Faloon volvió a repetirle la consulta.

La menor asintió con la cabeza y respondió simplemente: “sí”.

La espontánea respuesta de Augusta generó una rápida reacción de Faloon: “La Tuta parece que no la debería tener yo aquí en mis lives porque es muy sapa, es muy sapa”.

Sin embargo, la chica reality no confirmó directamente que exista un plan de convivencia con Rai Cerda. Tampoco desmintió la respuesta de su hija ni entregó detalles adicionales sobre una eventual convivencia con su pareja.

La situación generó diversas reacciones entre los seguidores, quienes tomaron con cariño la espontánea intervención de Augusta. Algunos incluso le pidieron que continuara contando detalles sobre los supuestos planes de su madre.

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