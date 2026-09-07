CONCURSO: ¡Celebra Fiestas Patrias en la radio! Corazón te invita a La Fonda de Todos con Coca-Cola Zero Sin Azúcar

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Las Fiestas Patrias ya comienzan a sentirse y en PRISA Media Chile preparan una celebración que promete reunir música, tradición y mucho ambiente dieciochero. Se trata de la Fonda de Todos con Coca-Cola Zero Sin Azúcar, evento que reunirá a cinco radios del grupo en una jornada especial.

Radio Corazón, Radio Activa, Radio Pudahuel, LOS40 y FMDOS serán parte de esta celebración, que se realizará el jueves 17 de septiembre, entre las 14:00 y las 16:30 horas, en las dependencias de PRISA Media Chile.

La actividad tendrá un formato multiplataforma, por lo que quienes no puedan asistir también podrán disfrutar de sus contenidos a través de las radios y de una transmisión en vivo por YouTube.

La premisa de esta fonda es clara: “Nada es más importante que juntarnos en la mesa. El resto lo vemos después del 18”. Por eso, uno de los espacios centrales será la Mesa Coca-Cola, donde se vivirá la esencia de las celebraciones de Fiestas Patrias con juegos y distintas dinámicas tradicionales.

Y habrá música para todos los gustos. El evento contará con las presentaciones de Grupo Alma Corazón y Tierra, 3×7 21, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Catalina y las Bordonas de Oro, Sinaka y SantaFeria.

La animación, en tanto, estará a cargo de nuestros queridos locutores Evelyn Bravo y Alejandro Chavez, quienes acompañarán a los asistentes durante esta entretenida jornada.

¿Cómo participar?

Quienes quieran tener la posibilidad de vivir la Fonda de Todos con Coca-Cola Zero Sin Azúcar en persona deberán registrar sus datos en el formulario y ya estarán participando.

Los ganadores podrán ingresar por la alfombra roja y disfrutar de una experiencia que incluirá música en vivo, comida, bebestibles, juegos y dinámicas, además de compartir con los rostros de las radios de PRISA Media Chile, influencers y artistas invitados.

Así que ya lo sabes: registra tus datos y mantente atento a Radio Corazón y las demás radios de PRISA Media Chile. Revisa acá las bases del concurso.

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