Mala noticia para los fanáticos de Leo Rey: filtran información inesperada

Leo Rey volvió a instalarse en el centro de la conversación tras su reciente presentación en el Parque O’Higgins. El cantante fue parte de La Gran Fonda de Chile durante las Fiestas Patrias y protagonizó un comentado momento sobre el escenario.

Durante su show, el artista lanzó una directa referencia a su excompañero de La Noche, Alexis Morales, conocido como Alexítico. “Chúpalo Alexítico” fue la frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El momento generó múltiples reacciones entre los usuarios. También aparecieron memes y publicaciones que incluso plantearon una particular posibilidad: que Leo Rey regresara al Festival de Viña.

La idea no pasó desapercibida para el cantante. A través de sus redes sociales, Leo Rey decidió tomarse con humor las peticiones y lanzó una particular condición para volver al certamen.

“Si llegamos al millón de seguidores, voy al Festival de Viña con piscinazo”, escribió junto a una fotografía en la que aparece con la Gaviota de Plata que obtuvo durante su presentación con La Noche.

Pero el cantante fue por más. Posteriormente, compartió otra imagen en la que aparece con una Gaviota de Oro y acompañó la publicación con un nuevo mensaje.

“A veces hay que escuchar la voz del pueblo !Brijidoooooooo!”, escribió, haciendo referencia a la conocida frase del Puma Rodríguez.

El antecedente que complicaría su regreso

Sin embargo, durante este miércoles 23 de septiembre apareció un nuevo antecedente sobre la posibilidad de ver nuevamente a Leo Rey en el Festival de Viña.

En el programa “Hay que decirlo”, Cecilia Gutiérrez aseguró que la parrilla de la edición 2027 ya estaría definida. Según la periodista, el cantante no estaría contemplado entre los artistas confirmados.

“Hoy 23 de septiembre les puedo contar a todos y a Leo Rey que la parrilla del Festival de Viña 2027 está cerrada, y él no está incluido. Hay chilenos…”, señaló.

De esta manera, la petición que comenzó a tomar fuerza en redes sociales chocaría con la información entregada por la panelista.

Cabe recordar que Leo Rey llegó al Festival de Viña junto a La Noche en dos oportunidades. La agrupación se presentó en el certamen durante las ediciones de 2009 y 2010.

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