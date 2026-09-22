«Mi exmarido es gay y a mí me pareció buena idea apoyarlo»: Participante de Gran Hermano recordó cómo descubrió la verdad sobre su esposo

Sol Abraham, ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, sorprendió al revelar detalles de su matrimonio y del proceso que vivió junto a su exesposo, Marcelo Da Corte.

La figura televisiva argentina abordó el tema durante su participación en el programa Podemos Hablar, donde recordó cómo descubrió que su entonces pareja sentía atracción por hombres.

Según relató, antes de conocer la verdad comenzó a notar algunas situaciones que le generaron dudas sobre la relación. Incluso, llegó a plantearle sus sospechas a Da Corte, quien inicialmente negó que existiera algún problema.

«Pasaron ciertas cosas que me llevaron a pensar. Se lo planteé, lo negaba. Yo me quise separar porque había algo que no me estaba cerrando», comentó.

Con el paso del tiempo, su entonces esposo decidió sincerarse con ella. Marcelo Da Corte le contó que era gay y que, además, se había enamorado de un hombre.

La situación llevó a Sol Abraham a tomar una decisión que, según explicó, tuvo que ver con acompañarlo durante ese proceso.

«Mi exmarido es gay y a mí me pareció buena idea apoyarlo», indicó.

La comunicadora también recordó una particular situación que ocurrió durante un viaje entre Madrid y Marbella. En ese momento, buscó información en internet para entender cómo abordar la conversación con su pareja.

«Yendo de Madrid a Marbella, busqué en Google cómo hacer para que confiese que era gay sin culpa, porque yo no tenía problemas. Soy de mente bastante abierta», contó.

Cómo abordaron la situación con su hija

Tras poner fin al matrimonio, Sol Abraham y Marcelo Da Corte también debieron conversar con su hija sobre la separación y la nueva realidad familiar.

La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada explicó que quiso preparar ese momento con anticipación. Por eso, buscó información y recurrió a profesionales para conocer la mejor manera de explicarle la situación.

«Me empapé de mucha información, hablé con psicólogos», señaló.

Según relató, los especialistas le recomendaron entregar la información de manera progresiva y acorde a la comprensión de la niña.

«Me dijeron que teníamos que darle la información de a poco. Primero, explicarle que los papás estaban separados y en casas separadas; después, que el padre estaba con una pareja y después que era hombre», añadió.

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