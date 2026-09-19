«¡Se quedó dormida la viej…!»: Melón y Melame protagonizaron un inesperado chascarro en show en fonda de Ñuñoa

Una particular situación interrumpió la presentación de Melón y Melame durante la noche de este viernes en la Fonda de Ñuñoa, evento que contó con transmisión de CHV.

El dúo compuesto por Gigi Martin y Mauricio Flores se encontraba realizando su rutina cuando una mujer del público se convirtió inesperadamente en protagonista del espectáculo.

Mientras avanzaba el show, las cámaras captaron a la espectadora con la cabeza y los brazos apoyados sobre una reja, aparentemente dormida. La imagen llegó hasta las pantallas del recinto, provocando la reacción inmediata de los asistentes.

Melón y Melame protagonizaron un inesperado chascarro en show en fonda de Ñuñoa

Los gritos del público alertaron a los humoristas, quienes preguntaron qué estaba ocurriendo. En ese momento descubrieron lo que estaba pasando.

Al percatarse de que estaba durmiendo durante la presentación, Gigi Martin lanzó: “¡Se quedó dormida la vieja!”.

Mauricio Flores también quiso participar del momento e intentó llamar la atención de la mujer para que despertara.

“¡Señora, señora, despierte! La están enfocando, hace media hora que está saliendo en pantalla», expresó el humorista, provocando risas y aplausos entre los asistentes.

Finalmente, la mujer despertó y se tomó con humor la inesperada situación, mientras los comediantes continuaron aprovechando el episodio para sumar nuevas bromas a su rutina.

Gigi Martin volvió a dirigirse a ella y continuó con el particular intercambio:“¿Cuántos clonazepam se tomó?”, preguntó Martin a la mujer.

El humorista siguió con la broma y agregó: “Toma Rivotril, Losartan, se tomó todas las pastillas juntas”.

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