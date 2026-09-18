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¿Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Jaime Leyton sorprende tras entregar el pronóstico para este fin de semana

Durante este 18 de septiembre, el meteorólogo de Mega entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital ¿Se espera lluvia en Santiago? Revisa a continuación.

18 Sep, 2026. 18:26 hrs

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