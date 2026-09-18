¿Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Jaime Leyton sorprende tras entregar el pronóstico para este fin de semana Durante este 18 de septiembre, el meteorólogo de Mega entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital ¿Se espera lluvia en Santiago? Revisa a continuación. 18 Sep, 2026. 18:26 hrs Por Iván López VIDEOS RELACIONADOS Intentó sorprender a su polola con flores, pero la pilló en plena con otro: dramático llamado en El Chacotero Sentimental Joven de 18 años vivió romance con trabajadora de 27: una situación lo dejó completamente asustado y esto le dijo el Rumpy ¿Lluvia en Fiestas Patrias? Revisa el pronóstico de Alejandro Sepúlveda para los días festivos en Santiago Pensó que era un capítulo cerrado, pero un encuentro en la calle lo hizo sospechar algo inesperado: atentos al consejo del Rumpy Intentó sorprender a su polola con flores, pero la pilló en plena con otro: dramático llamado en El Chacotero Sentimental Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado