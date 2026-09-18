Roberto Cox causa revuelo tras recordar foto subida de tono que recibió de seguidora: «Tirada en la cama»

Roberto Cox protagonizó un inesperado momento en el podcast «Nada que Perder», que conduce con Nicolás Cabargas.

Resulta que hablaba del envío de fotos íntimas en redes sociales y explicó que prefiere evitar este tipo de registros debido a la exposición pública que mantiene por su trabajo.

«Le tengo pánico a esa fotito hot que uno pueda mandar a alguna chica en un momento de confianza, porque tengo un trabajo muy expuesto públicamente», señaló.

De este modo, explicó que uno de sus principales temores es que una eventual fotografía termine siendo difundida.

«Entonces le tengo pánico a que una chica finalmente termine por filtrar una foto y que todo el mundo se lleve una gran desilusión. ¿Tú sí?», le consultó a su compañero

Roberto Cox revela destapada fotografía que recibió de seguidora

La conversación también llevó al rostro de Chilevisión a recordar una experiencia que vivió en una oportunidad en redes sociales.

El periodista contó que recibió una fotografía de una mujer de desnuda, aunque el periodista aclaró que se trataba de un registro de carácter artístico.

«He contado muchas veces la anécdota de la abuelita de 70 años que me mandó una vez una foto desnuda (…) Era artística, pero completamente desnuda, tirada en la cama», expresó.

Vale señalar que el comunicador relató la situación con humor. «Oh, guardar, descargar», bromeó.

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