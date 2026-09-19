«Ahora nadie votó por él»: Llovieron cánticos contra el Presidente Kast durante la rutina de «El Flaco» en La Pampilla y esta fue su respuesta

La presentación de Paul Vásquez, conocido como “El Flaco”, no estuvo exenta de dificultades durante su participación en La Pampilla de Coquimbo 2026.

El humorista se encontraba desarrollando su rutina cuando parte del público comenzó a realizar pifias y a entonar cánticos contra el presidente José Antonio Kast. La situación generó un momento de tensión sobre el escenario y llevó al comediante a reaccionar frente a los asistentes.

La respuesta de El Flaco a las pifias

Al escuchar las manifestaciones del público, Paul Vásquez decidió referirse a lo que estaba ocurriendo. “Ahora nadie votó por él”, comentó desde el escenario.

Luego, el comediante buscó continuar con su espectáculo: “Yo sé que en la vida todo es política, lo mío es humor. Tengan cuidado con gritar eso, porque ahora se van presos”, expresó.

El momento también generó la intervención de Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic, quienes estaban a cargo de la animación del evento. Ambos participaron en distintos momentos con la intención de encauzar nuevamente el espectáculo.

Paul Vásquez, por su parte, explicó que seguiría apostando por “hacer humor blanco, transversal, para toda la familia y no solamente para un sector”.

Aunque el humorista intentó continuar con su presentación, las pifias se mantuvieron en algunos momentos y varios de sus chistes tuvieron una respuesta más discreta por parte del público.

Ante este escenario, El Flaco también reflexionó: “Todo es diferente hoy en día… Yo sé que hay mucha juventud que no entiende mi humor”, agregó.

A pesar de los momentos de tensión, el comediante terminó su presentación agradeciendo: “¡Coquimbo! Gracias por el amor, y por todo lo que me han dado en estos 30 años de vida”, expresó antes de retirarse del escenario.

🔴 AHORA 🔷 Más de 200.000 personas gritan ¡CHUPALO KAST! en la Pampilla de Coquimbo durante la rutina del Flaco Pd: Pauperrima rutina del Flaco#RenunciaKast#ChupaloKast pic.twitter.com/6eAZE1OUu3 — El Hilo Chileno (@ElHiloCL) September 19, 2026

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