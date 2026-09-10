Se acabó el misterio: Christian Farías revela por qué renunció a Amerikan Sound

La salida de Christian Farías de Amerikan Sound sigue generando repercusiones. Tras la versión entregada por integrantes del grupo en Radio Corazón, el cantante tuvo su turno para explicar qué ocurrió.

En conversación con Julio Stark y Pato Torres, Farías fue directo al referirse al principal motivo de su renuncia. Según relató, el conflicto se produjo por las diferencias que mantenía respecto al porcentaje de las ganancias.

Christian Farías rompe el silencio tras dejar Amerikan Sound y apunta al dinero

El artista aseguró que recibía un 15%, cifra que consideraba insuficiente por el papel que cumplía dentro de los shows.

“Con un 15% ningún cantante vive… Cuando yo le manifiesto a Ariel que yo me merecía un 50% porque yo me llevo todo el show encima en mi brazo, en mi hombro, él me criticaba… no llegamos a un acuerdo y yo le dije que renunciaba”, explicó.

Farías también reconoció que habló con Américo poco antes de entregar su versión. El intérprete le habría recomendado evitar hablar sobre dinero durante la entrevista.

“Hablé con Américo hace como 10 minutos y me aconsejó: ‘No hables de plata, no hables de plata, no hables de plata’”, contó.

Sin embargo, el cantante decidió abordar directamente el tema. A su juicio, Amerikan Sound representaba un negocio importante y existían ingresos suficientes para mejorar su situación.

“Amerikan Sound es una máquina de hacer plata, tocábamos todos los fines de semana… y no estaba ganando lo que yo quería ganar”, afirmó.

En esa línea, defendió el valor de su trabajo sobre el escenario. “Siento que mi trabajo vale mucho más que un 15%”, sostuvo.

Farías también descartó que su decisión estuviera relacionada con una falta de lealtad hacia sus compañeros. Para él, simplemente llegó el momento de cerrar una etapa que se extendió por 27 años.

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