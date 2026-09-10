Exrostro de TVN despertó con una extraña alteración en su rostro y pensó lo peor: “Pensé que moriría”

Leandro Martínez vivió un inesperado episodio de salud que generó preocupación. El recordado cantante de Rojo, fama contrafama debió acudir a un servicio de urgencias luego de presentar una repentina alteración en su rostro.

El artista contó lo ocurrido a través de sus historias de Instagram. Según explicó, todo comenzó durante la madrugada, cuando despertó debido a un intenso dolor en el costado izquierdo de la nuca.

Poco después, Martínez notó que algo extraño ocurría con su cara. La modificación fue repentina y afectó inicialmente uno de los lados de su rostro.

“Se me cayó la mitad de la cara de un momento a otro”, relató el cantante.

Con el paso de las horas, los síntomas también aparecieron en el otro lado. Además, comenzó a presentar una importante inflamación que alcanzó incluso la zona de los ojos.

Ante esta situación, decidió acudir a un centro asistencial para conocer el origen del problema.

Leandro Martínez temió haber sufrido un ACV

La situación provocó un fuerte temor en el exparticipante de Rojo. Mientras esperaba conocer qué estaba ocurriendo, incluso pensó que podía tratarse de un accidente cerebrovascular.

“Pensé que era una parálisis, luego creí que era un ACV, me hicieron un escáner que salió perfecto, gracias a Dios”, explicó.

El examen permitió descartar esa posibilidad. Sin embargo, el cantante aseguró que no recibió una explicación definitiva sobre el origen de la inflamación.

De acuerdo con su relato, los síntomas fueron desapareciendo durante los días siguientes. Tres días después, la inflamación ya había desaparecido por completo.

El episodio también llevó a Martínez a reflexionar sobre el miedo que experimentó durante esas horas.

“Pensé que me moriría, o al menos quedaría con algo grave”, confesó.

Tras lo ocurrido, el cantante aseguró que esta experiencia le permitió tomar mayor conciencia sobre la fragilidad de la vida. En ese sentido, afirmó que pudo dimensionar “lo vulnerables que somos”.

Finalmente, Martínez confirmó que pudo regresar a su casa luego de la desaparición de la inflamación. Además, señaló que no volvió a experimentar los mismos síntomas.

“Finalmente, solo quedé con ganas de seguir viviendo y disfrutando”, concluyó el artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leandro Martínez | Marca Personal | Cantante & Vocal Coach (@leandromartinezc)

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google