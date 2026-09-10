“Tiene una mujer que lo agobia”: Vasco Moulian revela íntima conversación con Pinilla y apunta a conocida figura

La salida de Mauricio Pinilla de “Fiebre de Canto” sigue dando que hablar. Su paso por el programa de CHV quedó marcado por un particular momento sobre el escenario.

El exfutbolista interpretó “Si tú no vuelves”, conocida canción de Miguel Bosé. Sin embargo, olvidó parte de la letra durante su presentación.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales. Ahora, Vasco Moulian entregó nuevos antecedentes sobre el estado personal de Pinilla.

El integrante del jurado contó que ambos conversaron durante cerca de una hora mientras se encontraban en las dependencias del canal.

“Nos tocó conversar, tuve una conversa larga, como de una hora, con él en el canal”, relató Moulian en el programa “Seré weón?”.

La conversación ocurrió luego de que Julio César Rodríguez le preguntara directamente por la situación del exfutbolista.

Vasco Moulian destapa complejo momento de Mauricio Pinilla tras su salida de “Fiebre de Canto”

Durante el espacio, Moulian describió el complejo momento que estaría atravesando Pinilla.

“Desafinado y con problemas importantes emocionales”, afirmó al referirse a su estado durante su participación en el programa.

Luego, el director aseguró que la conversación entre ambos abordó aspectos personales de la vida del exfutbolista.

“Hablé profundamente sobre la vida. No lo está pasando bien, tiene una mujer que lo agobia”, sostuvo.

Moulian también afirmó que Pinilla le habría contado detalles de su situación personal. “Me contó varias cosas interesantes, que está cabreado de que le hicieran la vida imposible”, comentó.

Ante una pregunta sobre si hablaba de Gissella Gallardo, expareja y madre de los hijos de Pinilla, el integrante del jurado confirmó que se refería a ella.

“Me refiero a Gissella, sí. Lo agobia, todo el día lo marca”, afirmó.

La conversación también contó con la participación de Danilo 21. El creador de contenido planteó que Pinilla debería priorizar su estado de salud por sobre las situaciones que protagonizó en el programa.

Finalmente, Moulian aprovechó la instancia para enviarle un mensaje al exfutbolista.

“Le mando un abrazo, desde aquí Mauricio, ojalá nos estés viendo”, expresó.

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