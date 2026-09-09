Lenny Tavárez estrena “8”: el nuevo disco que conecta música, amor y una historia personal

Lenny Tavárez vuelve a tomar protagonismo en la música urbana con el estreno de “8”, su nuevo proyecto musical compuesto por ocho canciones.

El álbum llegó oficialmente este 8 de septiembre y presenta una propuesta que mezcla reggaetón, sensualidad y distintas emociones vinculadas al amor.

El puertorriqueño había adelantado parte de este trabajo durante las últimas semanas. Primero presentó “JUICY” y luego continuó con “PA’ LO BONITO” y “MI GALLERY”, canciones que fueron mostrando diferentes facetas del concepto detrás del proyecto.

Ahora, el disco llega completo con “SATISFExXxO” como su canción de apertura. El tema marca el tono de una producción que recorre distintas etapas de las relaciones, desde la atracción y el deseo hasta los recuerdos, la vulnerabilidad y la celebración.

Un proyecto con una historia personal

“8” también tiene un componente íntimo para Lenny Tavárez. El artista convirtió parte de sus propias experiencias sentimentales en inspiración para este trabajo.

Su esposa, Natasha Nazario, también tiene un papel importante en la propuesta audiovisual. Ambos participan en una serie de videoclips y piezas visuales conectadas entre sí, construyendo una historia que acompaña el desarrollo de las canciones.

El concepto del proyecto fue pensado como ocho capítulos emocionales, donde cada canción representa una dimensión diferente de las relaciones y el amor.

Las ocho canciones de “8”

El nuevo disco de Lenny Tavárez está compuesto por:

“SATISFExXxO”

“MI GALLERY”

“IMPOSIBLE”

“MODO AVIÓN”

“MAR Y ARENA”

“PIKETE”

“PA’ LO BONITO”

“JUICY”

En total, el álbum tiene una duración cercana a los 24 minutos.

Su conexión con Chile

El lanzamiento de “8” llega pocos meses después del último encuentro de Lenny Tavárez con sus fanáticos chilenos.

El pasado 11 de julio, el artista se presentó junto a Justin Quiles en el Movistar Arena de Santiago como parte del Super Arte Tour.

De esta manera, el puertorriqueño continúa consolidando una trayectoria de más de una década dentro de la música urbana. A esto se suma su participación en grandes colaboraciones y una importante presencia en las plataformas digitales.

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