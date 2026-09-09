Naya Fácil sorprende a todos sus seguidores con anuncio junto a su pareja a dos meses de comenzar su relación: incluye una fecha

A dos meses de comenzar su relación, Naya Fácil y Aarón Collao siguen disfrutando de su romance y compartiendo distintos momentos de esta nueva etapa con sus seguidores.

Ahora, la pareja volvió a captar la atención en redes sociales tras revelar un particular acuerdo que quieren mantener durante su primer año juntos.

El nuevo objetivo de Naya Fácil y Aarón Collao

Los jóvenes tienen como objetivo celebrar cada nuevo mes de relación viajando fuera de Chile. La idea es que cada cumple mes los encuentre en un país diferente.

“Lo que queremos hacer en los cumple meses es siempre pasarla afuera”, explicó Naya Fácil mientras conversaba con Aarón sobre el plan que quieren convertir en una tradición.

La fecha escogida por la pareja es el día 10 de cada mes, jornada en la que celebran un nuevo aniversario de su romance.

En ese sentido, Aarón Collao entregó más detalles sobre el ambicioso proyecto que tienen en mente.

“Son 12 países. 12 países en un año y queremos que sean países diferentes”, explicó.

Y al parecer, la pareja ya se está tomando en serio el desafío. Naya Fácil contó que tienen preparado su segundo viaje juntos, el que realizarán precisamente para festejar los dos meses que llevan de relación.

Los viajes, de hecho, han sido parte importante de su romance desde sus primeras semanas. Según relataron, cuando apenas habían tenido cuatro citas decidieron emprender juntos rumbo a La Serena.

La influencer también dejó en claro que está disfrutando esta dinámica junto a su pareja.

“Yo estoy feliz. A mí me encanta”, reconoció Naya Fácil en una historia que compartió en Instagram.

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