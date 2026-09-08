Los 50 están de moda: Stefan Kramer prepara nuevo show pensado especialmente para esta generación

Los 50 están de moda y Stefan Kramer será el encargado de demostrarlo a través del humor. El reconocido comediante protagonizará un encuentro especialmente dirigido a personas de 50 años y más, en una iniciativa que busca combinar entretención, cultura y espacios de encuentro.

La primera edición de “Encuentros con Kramer 50+” se realizará el próximo 15 de septiembre en el Teatro Municipal de Antofagasta, dando inicio a un recorrido que posteriormente llegará a distintas regiones del país.

La propuesta forma parte de la nueva oferta de bienestar de la comunidad Youngers de Caja Los Andes, dirigida a sus afiliados de 50 años y más. El programa contempla experiencias culturales y recreativas pensadas para una generación que continúa buscando nuevas formas de disfrutar, aprender y mantenerse activa.

Un show pensado para los 50+

Para inaugurar este ciclo, Stefan Kramer adaptará su espectáculo pensando especialmente en este público. Su humor se caracteriza por recurrir a personajes, situaciones y episodios de la historia reciente de Chile que resultan familiares para distintas generaciones.

En este caso, el objetivo será aprovechar esas experiencias compartidas para generar una conexión directa con quienes han vivido buena parte de esos acontecimientos.

La propuesta busca alejarse de la idea de que hablar de los 50 necesariamente significa mirar hacia atrás. Por el contrario, la iniciativa apunta a celebrar el presente y las nuevas experiencias que todavía quedan por vivir.

El proyecto surge además a partir de algunos datos revelados por el Cincuentimeter, estudio realizado por Caja Los Andes junto a Cadem. Según sus resultados, un 85% de las personas mayores de 50 años ha experimentado estrés, angustia o agotamiento, mientras que un 67% cree que su estado de salud le permitirá mantenerse activo física y mentalmente durante los próximos cinco años.

¿Cuándo será el show de Stefan Kramer?

El primer encuentro se realizará el martes 15 de septiembre de 2026 en el Teatro Municipal de Antofagasta.

Los afiliados interesados en asistir podrán revisar la disponibilidad de entradas a través de Puntoticket, las que estarán sujetas a disponibilidad.

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