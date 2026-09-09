Coté López sorprende con cambio en Instagram tras tenso cruce con Gala Caldirola: una frase encendió las especulaciones

La polémica entre Coté López y Gala Caldirola está lejos de desaparecer. A pocos días del tenso encuentro que protagonizaron en Primer Plano, la empresaria volvió a generar comentarios en redes sociales por un particular cambio en su perfil de Instagram.

López actualizó su biografía y añadió varias frases para describirse. Entre ellas apareció una que rápidamente llamó la atención: “Ex queen”.

El concepto no pasó inadvertido entre sus seguidores, principalmente porque la palabra “queen” tuvo un papel importante durante la discusión que la empresaria y la española mantuvieron en el programa de Chilevisión.

Además de “Ex queen”, la nueva descripción de López incluye otras expresiones. “A veces witch (bruja) ah! y también bitch (perra) jajaja” y “EMPETRIZ en construcción” son parte de los mensajes que ahora aparecen en su perfil.

La empresaria también aprovechó el espacio para agradecer a quienes la siguen en la plataforma.

El concepto que marcó el enfrentamiento

El cambio en Instagram ocurre después del fuerte intercambio que Coté López y Gala Caldirola protagonizaron en Primer Plano. Durante la conversación, la española cuestionó la actitud de la empresaria y puso en duda que representara los valores asociados al concepto de “queen”.

“Una verdadera queen respeta a otras mujeres. Una verdadera queen es sorora de verdad”, afirmó Caldirola en medio del tenso momento.

Pero Gala fue más allá y continuó con sus cuestionamientos hacia López.

“Una verdadera queen no se pone la corona sola. Una verdadera queen respeta los sentimientos de otra mujer y de sus hijos”, sostuvo.

Por eso, la aparición de “Ex queen” en la biografía de Coté López rápidamente llamó la atención de quienes siguen la controversia. La frase abrió la puerta a distintas interpretaciones y algunos usuarios la relacionaron directamente con los dichos de Caldirola.

De todos modos, López no ha señalado públicamente que el cambio corresponda a una respuesta hacia la española. Hasta ahora, se desconoce si la frase tiene una relación directa con el enfrentamiento o si simplemente forma parte de la nueva descripción que decidió utilizar en su perfil.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google