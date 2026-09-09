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Coté López sorprende con cambio en Instagram tras tenso cruce con Gala Caldirola: una frase encendió las especulaciones

Uno de los nuevos conceptos hizo recordar una de las frases que Gala Caldirola le lanzó durante su polémico encuentro en Primer Plano.

09 Sep, 2026. 14:54 hrs
Gala y Coté
Instagram

La polémica entre Coté López y Gala Caldirola está lejos de desaparecer. A pocos días del tenso encuentro que protagonizaron en Primer Plano, la empresaria volvió a generar comentarios en redes sociales por un particular cambio en su perfil de Instagram.

López actualizó su biografía y añadió varias frases para describirse. Entre ellas apareció una que rápidamente llamó la atención: “Ex queen”.

El concepto no pasó inadvertido entre sus seguidores, principalmente porque la palabra “queen” tuvo un papel importante durante la discusión que la empresaria y la española mantuvieron en el programa de Chilevisión.

Además de “Ex queen”, la nueva descripción de López incluye otras expresiones. “A veces witch (bruja) ah! y también bitch (perra) jajaja” y “EMPETRIZ en construcción” son parte de los mensajes que ahora aparecen en su perfil.

La empresaria también aprovechó el espacio para agradecer a quienes la siguen en la plataforma.

El concepto que marcó el enfrentamiento

El cambio en Instagram ocurre después del fuerte intercambio que Coté López y Gala Caldirola protagonizaron en Primer Plano. Durante la conversación, la española cuestionó la actitud de la empresaria y puso en duda que representara los valores asociados al concepto de “queen”.

“Una verdadera queen respeta a otras mujeres. Una verdadera queen es sorora de verdad”, afirmó Caldirola en medio del tenso momento.

Pero Gala fue más allá y continuó con sus cuestionamientos hacia López.

“Una verdadera queen no se pone la corona sola. Una verdadera queen respeta los sentimientos de otra mujer y de sus hijos”, sostuvo.

Por eso, la aparición de “Ex queen” en la biografía de Coté López rápidamente llamó la atención de quienes siguen la controversia. La frase abrió la puerta a distintas interpretaciones y algunos usuarios la relacionaron directamente con los dichos de Caldirola.

De todos modos, López no ha señalado públicamente que el cambio corresponda a una respuesta hacia la española. Hasta ahora, se desconoce si la frase tiene una relación directa con el enfrentamiento o si simplemente forma parte de la nueva descripción que decidió utilizar en su perfil.

Instagram Cotelopezm
Instagram Cotelopezm

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