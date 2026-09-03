Jordhy Thompson queda en el ojo del huracán por inesperada acusación: Camila Sepúlveda reaccionó

El exjugador de Colo Colo, Jordhy Thompson, vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, una mujer aseguró públicamente que mantuvo una relación sentimental con el futbolista mientras él continuaba vinculado a Camila Sepúlveda, con quien contrajo matrimonio en mayo pasado.

La situación comenzó a tomar fuerza luego de que el creador de contenido Danilo 21 difundiera en su canal de difusión parte de las publicaciones realizadas por una mujer identificada como Marlen.

En sus mensajes, la joven sostuvo que Thompson siempre se presentó ante ella como un hombre soltero. Según su versión, el futbolista incluso le habría mostrado conversaciones relacionadas con una eventual separación de Camila Sepúlveda.

«Jamás voy a permitir que un hombre me trate mal ni en esta ni en otra vida, en mi defensa él siempre dijo y demostró su ‘SOLTERÍA’», escribió.

La mujer también reaccionó ante una supuesta versión que apuntaba a que Thompson habría negado conocerla. Frente a esto, lanzó una fuerte acusación contra el deportista, quien actualmente juega en Rusia.

«¿Qué no me conoce dice? ¿Qué alucino? solo quiero farándula? Por favor, me pedías que me dejara de cuidar para tener un hijo conmigo», afirmó.

Marlen, además, aseguró que cuenta con antecedentes para respaldar sus dichos. Incluso afirmó que habría recibido amenazas para evitar que expusiera públicamente lo ocurrido.

«Lo que de aquí en adelante me pase ya saben el responsable!!», expresó.

Como parte de sus publicaciones, la mujer también compartió una fotografía en la que aparece junto a Thompson frente a un espejo. Junto a la imagen, insistió en que su intención no sería obtener dinero ni generar exposición.

«Y si hago esto no es por plata ni farándula, pero jamás he permitido que un hombre hable mal de mí, me trate mal o amenace JAMÁS LO PERMITIRÉ», manifestó.

Camila Sepúlveda rompió el silencio

La polémica también alcanzó a Camila Sepúlveda, quien utilizó sus historias de Instagram para referirse a la situación.

En un primer mensaje, la esposa de Thompson expresó su sorpresa con una breve frase: «También estoy en shock».

Más tarde, decidió entregar mayores detalles y aseguró que desconocía la situación que se estaba comentando en redes sociales.

«Esto es lo único que diré respecto al tema. Yo no sabía nada de esto, solo supe que ellos hablaron un par de veces ‘en buena onda’. ¡PERO YO NO SABÍA NADA!», señaló.

Sepúlveda también explicó que ambos habían tenido una breve separación, aunque, según su versión, existía un acuerdo para retomar su relación.

«sí estuvimos terminados un par de días y ya, pero después siempre estuvo el plan de retomar nuestro matrimonio y de volver a casa ahora en un par de días más», sostuvo.

Por otro lado, la joven abordó los comentarios sobre un supuesto enfrentamiento ocurrido en las afueras de un bar. Según explicó, el encuentro con la otra mujer habría sido casual y descartó que el conflicto tuviera relación con Thompson y otras mujeres.

«Respecto al show que se habla afuera de un bar, nos encontramos de coincidencia, no fue show por mujeres, fue por otra cosa que involucra a nuestro hijo y no hablaré de eso», afirmó.

Finalmente, Sepúlveda aseguró que no se considera responsable de lo ocurrido y pidió cerrar el tema.

«Fin del tema, yo no tengo culpa de nada aquí y no hablaré más sobre esto. Gracias a todos los que están preocupados por mí», concluyó.

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