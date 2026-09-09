¿Buscas panorama para los niños en Fiestas Patrias? Este parque de diversiones abrirá 10 días seguidos: fechas y cómo comprar entradas

Las Fiestas Patrias también tendrán un espacio pensado especialmente para los más pequeños. Durante septiembre, las familias podrán disfrutar de un panorama distinto a las tradicionales fondas, con juegos mecánicos, actividades y sorpresas durante varios días seguidos.

Se trata de Wonder Park, parque de diversiones ubicado junto a Mall Arauco Maipú, que extenderá su funcionamiento por 10 días consecutivos, entre el viernes 11 y el domingo 20 de septiembre de 2026.

La propuesta busca que los niños sean los protagonistas de la celebración. En lugar de concentrar toda la entretención en una sola jornada, el parque permitirá que las familias puedan escoger cuándo visitarlo y organizar su panorama durante la semana de Fiestas Patrias.

Así, los visitantes podrán disfrutar de los tradicionales juegos mecánicos en un ambiente familiar, sin tener que esperar necesariamente hasta uno de los feriados para celebrar.

Además, durante estos días se sumarán actividades y sorpresas alusivas a las Fiestas Patrias, junto con una propuesta gastronómica relacionada con las celebraciones de septiembre. Algunos de estos detalles serán anunciados más cerca del 18.

“Este 18, Wonder Park invita a las familias a vivir el panorama más icónico de las Fiestas Patrias —los juegos mecánicos— en un ambiente pensado especialmente para los niños y tranquilo para disfrutar en familia. El parque estará abierto toda la semana, con sorpresas y sabores propios de estas fiestas, para que cada familia elija su mejor momento para celebrar”, señaló Ignacio Álvarez, dueño del parque.

¿Cuándo estará abierto?

Wonder Park funcionará desde el viernes 11 hasta el domingo 20 de septiembre.

Los horarios serán diferenciados dependiendo del día. El viernes 11 abrirá entre las 17:00 y las 22:00 horas, mientras que el sábado 12 y domingo 13 funcionará de 15:00 a 22:00 horas.

Entre el lunes 14 y miércoles 16, el horario será de 17:00 a 22:00 horas. En tanto, desde el jueves 17 hasta el domingo 20, durante los feriados y fin de semana, abrirá entre las 15:00 y las 22:00 horas.

El recinto está ubicado en Mall Arauco Maipú, en el sector Punto Limpio, con acceso por Longitudinal. Las entradas están disponibles a través del sistema ticketplus.

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