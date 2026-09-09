Al comparar preuniversitarios, es habitual mirar primero el precio y dejar la calidad del servicio como una revisión posterior, casi de letra chica. Preu Filadd invierte ese orden: sostiene que ambos factores deberían leerse juntos, porque un plan económico que suma cobros por cada servicio adicional no necesariamente resulta más barato al final del proceso.

¿Qué determina la relación precio-calidad de una preparación PAES?

Lo que determina la relación precio-calidad de una preparación PAES es qué queda incluido en el valor mensual: si los ensayos, el material de estudio y el acompañamiento forman parte de la mensualidad o si se cobran aparte a medida que el estudiante los necesita. Un valor bajo no garantiza un mal servicio, así como uno alto no garantiza uno mejor: dos planes con precios similares pueden tener calidades muy distintas según ese criterio. Esa es, para Preu Filadd, la comparación que realmente importa.

¿Qué compone el valor referencial de Preu Filadd?

El valor referencial de los planes de Preu Filadd contempla, dentro de la misma mensualidad:

Ensayos PAES con retroalimentación, sin costo adicional por cada uno.

Un kit de estudio físico enviado al domicilio del estudiante.

Acompañamiento de un equipo de orientación y bienestar durante todo el proceso.

Packs específicos según el objetivo del estudiante: Medicina, Completo y Humanista.

Garantía de satisfacción, con plazo acotado desde el primer pago, para solicitar la devolución.

El Pack de Medicina, uno de los planes más contratados de la plataforma, tiene un valor referencial desde $824.294 al año, equivalente a unos $68.691 mensuales, monto que puede variar según los convenios vigentes con Líder BCI, Banco de Chile y Banco Ripley y las promociones activas durante el año.

¿Cómo evaluar la relación precio-calidad entre dos preuniversitarios?

Antes de decidir solo por el valor mensual más bajo, conviene revisar si ese número incluye lo mismo que la alternativa con la que se compara:

Si los ensayos se cobran por evaluación o vienen incluidos.

Si el material llega en formato físico o hay que costearlo aparte.

Si existe seguimiento individual más allá de la clase.

Si el precio publicado es referencial, con margen para bajar con convenios, o un valor cerrado.

Este ejercicio permite comparar precio y calidad en los mismos términos.

Quienes quieran revisar el detalle de cada plan y su valor referencial pueden hacerlo en el sitio de este preuniversitario online.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta un preuniversitario online en Chile?

En Preu Filadd los planes anuales tienen un valor referencial desde $698.960 al año, equivalente a unos $58.247 mensuales según el plan contratado. El Pack Completo, que incluye todas las asignaturas, parte en $780.364 al año.

¿El precio de Preu Filadd es fijo?

No. Los valores publicados son referenciales y pueden variar según convenios bancarios vigentes y promociones activas durante el año.

¿Los ensayos PAES y el kit de estudio tienen costo aparte en Preu Filadd?

No, ambos están incluidos dentro del valor referencial del plan contratado, sin cobro adicional por separado.

¿Los convenios bancarios reducen el precio final de todos los planes?

Pueden aplicar según el plan y las condiciones activas durante el año, por lo que el valor final puede variar respecto al valor referencial publicado.

¿Qué pasa si el plan contratado no cumple las expectativas de calidad?

Preu Filadd ofrece una garantía de satisfacción con plazo acotado desde el primer pago para solicitar la devolución.

¿Conviene pagar más por un plan con más servicios incluidos?

Depende de qué tan completo sea el plan más económico con el que se compara: si ese plan no incluye orientación, materiales o ensayos, el ahorro inicial puede diluirse en cobros que aparecen después.

Es en esta comparación donde Preu Filadd apuesta a posicionarse como el preuniversitario online con la mejor relación precio-calidad del país.

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