Rostro de TV no se percata que está al aire y le hace “oyudo” y “Pato Yáñez” a su compañera: quedó todo grabado

Un particular momento protagonizaron Etienne Bobenrieth y Fanny Cuevas durante la emisión de Fiebre de Canto de este lunes. Todo ocurrió después de la presentación de la exchica reality, quien interpretó No te enamores, de Paloma Mami.

Tras recibir las evaluaciones del jurado, Cuevas cuestionó las calificaciones y acusó un supuesto favoritismo hacia los actores que participan en la competencia.

“Yo creo que es injusto, existe mucho favoritismo”, sostuvo la participante, apuntando directamente contra sus compañeros. Luego agregó: “Ocho y nueve para todos los actores”.

Fue en ese momento cuando las cámaras enfocaron a Bobenrieth. El actor levantó el dedo medio y posteriormente realizó el conocido gesto del “Pato Yáñez”, generando sorpresa entre quienes se encontraban a su alrededor.

Cuevas no alcanzó a percatarse de la reacción en ese instante y continuó con su descargo: “Me da lo mismo la nota que me pongan porque hoy vengo con mi nota propia, es la única que me importa: la que dice el jurado en sus casas y Vasco”.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, por lo que Bobenrieth decidió explicar lo ocurrido a través de Instagram.

Salió a pedir disculpas

El actor aseguró que mantiene una buena relación con Cuevas y que ambos suelen bromear detrás de cámaras.

“Tengo muy buena onda con la Fanny, hay mucho hueveo atrás en el backstage, nos tiramos tallas y estamos en un juego que es como una competencia, entonces también jugamos un poquito a eso”, explicó.

Además, reconoció que no esperaba que la cámara lo enfocara justo en ese momento. “Ella tiró que los actores éramos todos unos vagos y yo en ese momento no pensé que me iba a pinchar, la cámara me pinchó, yo estaba haciendo ese gesto, una tontera”, señaló.

Finalmente, Bobenrieth ofreció disculpas por su reacción: “Pido disculpas, igual no fue mi intención que alguien se sintiera ofendido, mucho menos la Fanny, que le tengo mucho cariño”.

También puedes leer en Radio Corazón: Gala Caldirola vuelve con todo a las discotecas tras la polémica: esta sería la millonaria cifra que estaría cobrando

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google