¡Panorama dieciochero gratis! Quilicura tendrá música, folclore y grandes artistas este 17 y 18: Amar Azul, Garras de Amor y más

Las Fiestas Patrias ya comienzan a tomarse la agenda y Quilicura prepara una celebración pensada para disfrutar en familia. La Municipalidad de la comuna confirmó una nueva edición de “Quilicura Celebra en Familia”, encuentro que tendrá música en vivo, folclore, gastronomía y distintas actividades durante dos jornadas.

La celebración se realizará el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, desde las 14:00 horas, en la Cancha Santa Luisa, ubicada en Cerro Mediterráneo con Los Alpes. El acceso será completamente liberado, por lo que vecinos de Quilicura y visitantes de otras comunas podrán asistir sin pagar entrada.

La propuesta tendrá un marcado carácter familiar. Durante ambas jornadas habrá una zona de juegos, feria de emprendedores, foodtrucks y presentaciones de más de 24 agrupaciones folclóricas locales, que serán parte de la celebración de las tradiciones chilenas.

Amar Azul y Entremares abrirán la celebración

El jueves 17 será una de las jornadas más esperadas por los fanáticos de la música tropical y nacional. Ese día subirán al escenario Amar Azul, Banda Tropikal de Vallenar, Entremares y Baketha.

A ellos se sumará la participación de agrupaciones locales como Los Plumíferos, La Chinganera y Moisés Chaparro, Vai Himene, La Huella, Expresión Caporal, Primavera Cuequera, Viñedos Quilicuranos, Con Alma y Corazón, Dulce Esperanza, Fantasía Cuequera, Florecer de Amores y Varua Polinesia.

El viernes 18, en tanto, la fiesta continuará con Garras de Amor, Sonora Malecón, Karla Melo y Los Perros Chatos.

La programación local también tendrá a Los Plumíferos, Reencuentro, Tradición Joven, Aliwen, Miguel Curicano Ramírez, Los del Lote, Manutara, Raíces de Quilicura, Las Perpetuas, Aitué, Alegría y Canto, Corazón Cuequero y Amistad Folclórica.

Una celebración pensada para toda la familia

Además de los shows musicales, la actividad busca convertirse en un espacio de encuentro para toda la comunidad. Por eso, contará con alternativas gastronómicas, emprendimientos, juegos y presentaciones folclóricas durante las dos jornadas.

Uno de los sellos de “Quilicura Celebra en Familia” será precisamente su carácter familiar. El evento será libre de alcohol y humo de cigarrillo, con el objetivo de generar un ambiente donde puedan participar tranquilamente niños, jóvenes y adultos.

“Como Alcaldía Ciudadana queremos que en estas Fiesta Patrias Quilicura se encuentre y celebre en familia. Por eso, como Alcaldía Ciudadana, hemos preparado esta gran fiesta con entrada liberada, pensando en que todas y todos puedan disfrutar de nuestras tradiciones, de la música y de distintas actividades en un espacio acogedor y seguro”, destacó la alcaldesa Paulina Bobadilla Navarrete.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google