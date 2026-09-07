Gala Caldirola vuelve con todo a las discotecas tras la polémica: esta sería la millonaria cifra que estaría cobrando

Gala Caldirola volvió a la escena nocturna luego de semanas marcadas por la polémica que protagonizó junto a Luis Jiménez y Coté López.

La modelo española retomó sus eventos discotequeros y durante el fin de semana realizó una presentación en Concepción. Al día siguiente, además, tenía agendada una nueva aparición en Linares.

Pero sus compromisos no terminarían ahí. Según informaron en Primer Plano, la española ya tendría otro evento programado para los próximos días en Temuco.

El regreso a las discotecas ocurre después de la controversia que se generó al conocerse detalles de su quiebre con Luis Jiménez. En medio del escándalo, también salió a la luz la supuesta infidelidad del exfutbolista con Coté López, su exesposa.

Posteriormente, Caldirola entregó su versión de los hechos en Chilevisión, aumentando aún más la atención sobre el conflicto.

¿Cuánto estaría cobrando Gala Caldirola?

En Primer Plano también analizaron el aspecto económico de las nuevas apariciones de la española. De acuerdo con lo expuesto en el programa, Caldirola podría estar cobrando entre $4 millones y $6 millones por cada evento.

Para conocer más detalles, la periodista Dayanna Salazar llegó hasta la discoteca Maldita Sea, en Concepción, donde conversó con una de las socias del recinto.

La reportera le consultó directamente por el monto que habrían desembolsado para contar con la presencia de la modelo.

“Me contaron por ahí que son cerca de $4 millones lo que le habrían pagado para venir a hacer el show hoy día”, comentó Salazar.

La representante del local confirmó que el monto habría sido incluso superior, aunque prefirió mantener la cifra en reserva.

“Un poquito más”, respondió cuando le preguntaron si efectivamente habían pagado cerca de $4 millones.

Eso sí, evitó entregar el monto exacto y explicó: “Prefiero no decir porque después me retan”.

Esta cifra se suma a otros ingresos que han trascendido en las últimas semanas. Sergio Marabolí aseguró en Plan Perfecto que Caldirola habría acumulado cerca de $180 millones después de que estallara la polémica.

Según el periodista, esa cifra consideraría distintos acuerdos comerciales con marcas, además de una entrevista concedida a una revista.

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