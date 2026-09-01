“No va a volver a pasar”: Katteyes adelanta inesperada decisión sobre su show en el Movistar Arena

Katteyes visitó Radio Corazón para conversar con Chanchiguagui sobre uno de los desafíos más importantes de su carrera: «Kattarena», el espectáculo que llevará hasta el Movistar Arena.

La cantante y creadora de contenido repasó parte de su historia y recordó que tomó decisiones importantes desde muy joven. A los 16 años dejó Chile y viajó a México con apenas el dinero que había recibido por su primer sueldo.

“A los 16 me fui de la casa como con mi primer así miniueldo que me pagaron. Me acuerdo que con eso no más me alcanzaba para un vuelo”, relató.

Su adolescencia estuvo lejos de ser sencilla. Según contó, durante cerca de dos años vivió en casas de amigas y enfrentó distintos episodios que marcaron su camino. “Vivía sola toda mi adolescencia, viví sola, me pasaron un montón de cosas. Me estafaron en un momento, me robaron plata”, señaló.

A esto se sumó un complejo conflicto contractual que frenó sus primeros pasos en la música. Katteyes explicó que estuvo cerca de un año en una disputa legal que le impedía lanzar canciones.

“Fue un problema de contrato super heavy. Estuve en demanda durante un año. No me querían dejar sacar música”, recordó, asegurando que se aprovecharon de ella por ser menor de edad y no contar con asesoría legal.

Ahora, todo aquello forma parte de una historia que busca transmitir a través de su álbum debut, “Deseo”, inspirado en la idea de perseguir los objetivos personales pese a las dificultades.

“La única persona que tiene que confiar eres tú”, afirmó.

Ese mensaje también estará presente en el Kattarena. Para Katteyes, realizar un Movistar Arena representa un logro especialmente importante como mujer chilena y busca que su público salga del recinto motivado a perseguir sus propios sueños.

Además, la artista adelantó que quiere que el espectáculo sea una producción completamente nacional y anunció su búsqueda de una telonera de región, con el objetivo de entregar una oportunidad concreta a una artista que no haya tenido las mismas posibilidades de exposición que quienes trabajan en Santiago.

No habrá segunda fecha

Pero hay un detalle que llamó especialmente la atención: no habrá una segunda fecha.

“No abrirá otro… quiero que sea una experiencia inolvidable. Quiero que sea solo como uno de este concepto y ya”, explicó.

La cantante quiere que quienes asistan sientan que fueron parte de un momento único de su carrera. “Este es un antes y un después”, sentenció.

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