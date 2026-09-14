Reconocido actor lanza inesperada defensa del rodeo y recibe dura funa en redes sociales: «Deporte de enfermos…»

Marcelo Alonso generó diversas reacciones en redes sociales tras referirse públicamente al rodeo chileno. El actor habló sobre la actividad en medio de la preparación de una nueva película.

El intérprete protagonizará una producción inspirada en el mundo del rodeo. En ella dará vida a Ramón Cardemil, reconocido jinete nacional y siete veces campeón de Chile.

En conversación con Soy del Campo Chile, Alonso entregó algunos detalles sobre su acercamiento a esta disciplina. Además, valoró distintos elementos que forman parte de ella.

El actor destacó especialmente la estética y la forma en que se desarrolla la actividad.

«Meterse en el mundo del rodeo con la estética, la forma, la ética con que corren, con que hacen el deporte, es maravilloso», señaló.

Luego, Alonso profundizó en algunos aspectos que le llamaron la atención durante su preparación para interpretar al histórico jinete.

«La relación con los caballos, con los atuendos, con la bondad, con manejo de las riendas. Es algo realmente… es un deporte realmente hermoso», afirmó.

Las críticas que recibió Marcelo Alonso

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y provocaron opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales.

Mientras algunas personas respaldaron su postura, otros cuestionaron duramente que calificara el rodeo como un deporte hermoso.

Entre los comentarios que recibió se pueden leer críticas como: «Deporte de enfermos» y «Cómo se llamará la pelicula.. Para NO ir a verla».

Otros usuarios apuntaron directamente al trato hacia los animales: «No es un deporte. Es un abuso. Mal ahí El sufrimiento animal no es deporte».

«El rodeo es maltrato! No es deporte!!!» y «miraaaaaa la cara de funado» fueron otros de los mensajes publicados tras la viralización del registro.

También hubo quienes cuestionaron que la actividad continúe siendo presentada de manera positiva. «Que lastima que se siga normalizando el rodeo como algo bonito si es puro maltrato animal», escribió otro usuario.

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