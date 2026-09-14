La incómoda pregunta política que Fran García-Huidobro le hizo a Roberto Cox: “¿Tú crees que voy a responder?”

Roberto Cox fue consultado directamente por sus preferencias políticas durante una conversación con Fran García-Huidobro en Nada que perder, programa de Once Stream.

La animadora quiso conocer la postura del periodista y le preguntó de qué sector político se sentía más cercano. Incluso, antes de su respuesta, le planteó que lo percibía “más del lado de la derecha”.

Cox, sin embargo, decidió mantener en reserva su posición. El comunicador explicó que su trabajo en los medios de comunicación era una de las razones para no referirse públicamente al tema.

“¿Tú crees que voy a responder esa pregunta sabiendo que trabajo en un medio de comunicación y hago periodismo en ese medio de comunicación?”, respondió.

Roberto Cox enfrenta pregunta política y cuenta por quién no votó

Pese a evitar una definición política, el periodista sí entregó un dato sobre su voto en las últimas elecciones presidenciales. En particular, se refirió a la segunda vuelta.

“No voté por ninguno de los dos que estaban en segunda vuelta”, aseguró Cox.

De esta manera, confirmó que no apoyó a ninguno de los candidatos que llegaron a esa instancia: José Antonio Kast y Jeannette Jara.

La respuesta no dejó conforme a García-Huidobro, quien rápidamente quiso saber cuál había sido su elección durante la primera vuelta. La conductora de Primer Plano incluso lanzó una particular apuesta.

“Por favor, dime que votaste por el profesor Artés”, comentó entre risas.

En medio de la conversación, García-Huidobro también manifestó su propio respaldo a Eduardo Artés. La animadora aseguró que, si el candidato vuelve a competir por la Presidencia, contaría con los votos de su familia.

“Si usted va la próxima vez a las elecciones, mi familia y yo vamos a votar por usted”, afirmó.

Pero eso no fue todo. La conductora llevó la broma todavía más lejos y aseguró que incluso estarían dispuestos a participar activamente en una eventual campaña.

“Nosotros vamos a volantear por el profesor Artés”, agregó.

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