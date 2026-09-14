Luis Jiménez toma radical decisión luego de su controversial entrevista en Primer Plano: no hay vuelta atrás

Luis “Mago” Jiménez volvió a llamar la atención en redes sociales tras su comentada entrevista en Primer Plano. Esta vez, el exfutbolista mostró un procedimiento estético relacionado con uno de los tatuajes que lleva en su cuerpo.

Jiménez apareció en un video publicado por una clínica en Instagram. En el registro, enseñó cómo comenzó el proceso para eliminar un diseño ubicado en el dedo índice de su mano izquierda.

“Me vine a hacer un tratamiento que es borrado de un tatuaje. Les voy a mostrar acá…”, explicó mientras mostraba la zona que sería intervenida.

Mostró el procedimiento a través de redes sociales

El exjugador también contó cómo fue la experiencia durante la sesión. Según relató, el procedimiento fue bastante más rápido de lo que imaginaba.

“Fue increíble, fue muy rápido. Me pusieron anestesia, no sentí absolutamente nada. Me demoré más en llegar que hacer todo el tratamiento”, comentó.

Hasta ahora, Jiménez no ha explicado qué significado tenía el tatuaje que decidió comenzar a borrar. Tampoco confirmó si este procedimiento se extenderá a otros diseños que tiene en su cuerpo.

La decisión ocurre días después de su aparición en televisión, donde uno de sus tatuajes también generó numerosos comentarios.

Se trata del diseño con el nombre “María José”, que el exfutbolista lleva en el cuello y que quedó expuesto durante su entrevista en Primer Plano.

El tatuaje provocó diversas reacciones en redes sociales. Sin embargo, el propio Jiménez aclaró durante el programa que ese diseño también se encuentra en proceso de eliminación.

De hecho, aseguró que ya había realizado una primera sesión para comenzar a borrarlo.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google