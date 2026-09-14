Pablo Chill-E, Amar Azul, Los Pibes Chorros y más: cómo comprar entradas para el Carnaval Dieciochero de Recoleta

Las Fiestas Patrias tendrán una nueva alternativa para disfrutar en familia en la Región Metropolitana. Se trata del Carnaval Dieciochero de Recoleta, evento que reunirá música en vivo, gastronomía, emprendimientos y actividades para todas las edades.

La celebración se realizará entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre en el Estadio Municipal de Recoleta, ubicado en Avenida Recoleta #3005.

Durante cuatro jornadas, el recinto recibirá a destacados exponentes de la música tropical, cumbia, urbana y rock. Entre los nombres más esperados aparece Pablo Chill-E, quien se presentará el sábado 19 de septiembre.

El cartel también contempla a la reconocida agrupación argentina Amar Azul, además de Los Charros de Lumaco, Garras de Amor, Los Pibes Chorros y Sinergia Kids, entre otros artistas.

Revisa la programación del Carnaval Dieciochero

La fiesta comenzará el jueves 17 de septiembre con Amar Azul, Cata Ramos y La Zaga.

El viernes 18 será el turno de Los Charros de Lumaco, Organización X, J-Matt, La Superbanda de Vallenar y Puro Pesado.

Para el sábado 19 está programada la jornada urbana y tropical, encabezada por Pablo Chill-E, Garras de Amor, Los Pibes Chorros, La Guay y Sencal.

Finalmente, el domingo 20 tendrá un enfoque especialmente familiar con Sinergia Kids, Los Kuatreros del Sur y Puro Puerto.

Habrá panorama para toda la familia

El Carnaval Dieciochero no solo tendrá música. El evento contará con 30 stands de cocinerías, emprendimientos locales y un patio de comidas de 2.600 metros cuadrados.

Los niños también tendrán su propio espacio. La denominada Zona Kids contará con juegos inflables, pintacaritas, concursos de baile, regalos y otras actividades.

La animación de las cuatro jornadas estará a cargo de la conductora de televisión Verioska Venegas.

El alcalde de Recoleta, Fares Jadue, destacó el carácter familiar de la iniciativa.

“Queremos que estas Fiestas Patrias sean una verdadera fiesta para nuestras vecinas y vecinos, un espacio para encontrarnos, compartir y celebrar juntos como comunidad. Hemos preparado un evento con artistas de primer nivel, actividades para niños y niñas, gastronomía y espacios para emprendimientos, en un ambiente de familiar y de total seguridad”, señaló.

¿Cuánto cuestan las entradas?

El valor general será de $12.000, aunque también habrá una promoción de dos entradas por $20.000.

Además, los menores de 12 años y mayores de 65 años tendrán ingreso gratuito, presentando su cédula de identidad.

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