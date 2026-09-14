Daniel Fuenzalida impacta a sus seguidores con radical cambio de look tras someterse a intervención estética

Daniel Fuenzalida sorprendió a sus seguidores durante este fin de semana al mostrar un radical cambio de look en sus redes sociales.

El locutor de Radio Pudahuel apareció con la cabeza completamente rapada. Sin embargo, el nuevo estilo no fue la única novedad que reveló.

El comunicador aprovechó este cambio para someterse a un implante de pelo. El procedimiento busca tratar las entradas que tenía en la zona frontal de su cabello.

Fuenzalida ya había adelantado sus planes a comienzos de septiembre. En ese momento, explicó que quería realizarse el tratamiento debido a su molestia con la forma de su cabello.

“Me voy a poner pelo porque me molesta la isla de pelo que tengo (…) Tengo más entradas que el Estadio Nacional”, comentó.

En aquella oportunidad, además, entregó detalles sobre la zona en la que se realizaría el procedimiento.

“Me voy a poner en las entradas. Yo tengo pelo afortunadamente atrás, no tengo el ‘fraile’. Pero las entradas me molestan”, señaló.

Daniel Fuenzalida mostró el resultado

Este domingo, el comunicador finalmente compartió registros de su nuevo look. En las fotografías aparece con la cabeza rapada, dejando en evidencia parte del proceso tras la intervención.

Junto a las postales, Fuenzalida explicó el motivo de este cambio de imagen.

“Nuevo look, limpieza general y a renovar energías desde todos lados comenzando con el pelo”, escribió.

Pero eso no fue todo. El locutor también confirmó que aprovechó la ocasión para realizarse el esperado procedimiento.

“Además, aproveché de un implante de pelo adelante, después les voy a ir contando”, expresó.

La publicación rápidamente generó comentarios entre sus seguidores. También algunos de sus colegas reaccionaron al cambio de imagen y compartieron sus propias experiencias con este tipo de procedimiento.

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