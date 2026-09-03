Otakin sorprendió a todos en Concepción con inesperado gesto: recibió aplausos en redes sociales

Otakin volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, aunque esta vez por una razón completamente distinta. El creador de contenido protagonizó un emotivo gesto en un supermercado de Concepción, donde decidió pagar la compra de una pareja de adultos mayores.

La acción ocurrió pocos días después de la polémica que protagonizó en un servicentro de Hualpén, lugar donde denunció una presunta estafa.

Ahora, el influencer quiso utilizar sus redes sociales para mostrar una iniciativa solidaria. Según explicó en Instagram, recorrió distintos supermercados de la Región del Biobío con la intención de encontrar a alguien a quien pudiera ayudar.

El recorrido, sin embargo, no fue sencillo. De acuerdo con su relato, en varios establecimientos le impidieron concretar la dinámica. Finalmente, llegó hasta un supermercado ubicado en Barrio Norte, en Concepción.

Fue en ese lugar donde encontró a quienes terminarían recibiendo su ayuda.

El particular momento que llamó su atención

Mientras caminaba por los pasillos, Otakin se fijó en una pareja de adultos mayores. Ambos revisaban los precios de los productos y utilizaban una calculadora para sacar cuentas.

La escena inmediatamente le hizo recordar una experiencia personal.

«Los vi sacando cuentas con calculadora, es algo que me pasaba a mí, así que van a ser los elegidos», comentó en el registro.

Minutos después, la pareja llegó hasta la caja. El total de la compra ya superaba los $63 mil y el hombre comenzó a buscar la forma de pagar el monto en cuotas.

Fue en ese momento cuando Otakin intervino y decidió cubrir completamente la cuenta.

«Yo pago hoy día, no se preocupe, es un regalo. ¿Cómo va a pagar con cuota? Lo estaba viendo con calculadora, así que hoy pago yo», le señaló al adulto mayor.

El gesto tomó por sorpresa a la pareja, que reaccionó con emoción y agradeció la ayuda del creador de contenido.

Pero la iniciativa no terminó ahí. Posteriormente, Otakin también pagó las compras de otras personas que se encontraban en el recinto.

«Para que la platita la ocupen en otra cosa», les comentó mientras concretaba la ayuda.

El registro rápidamente generó reacciones en redes sociales. Esta vez, los comentarios destacaron el gesto del influencer y valoraron que utilizara la instancia para ayudar a distintas personas.

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