Conmoción en el espectáculo: famoso actor muere a los 44 años tras sufrir un paro cardíaco fulminante

El mundo de la televisión y el entretenimiento surcoreano enfrenta un nuevo golpe. El actor Lee Yong-joo murió a los 44 años, según se confirmó durante las últimas horas.

La noticia comenzó a circular luego de que una persona cercana al intérprete informara su fallecimiento a través de redes sociales. Posteriormente, distintos medios de Corea del Sur recogieron la información y reportaron detalles sobre su muerte.

De acuerdo con los antecedentes publicados tras su deceso, Lee Yong-joo sufrió un paro cardíaco.

La situación además recordó un antecedente de salud que el propio actor había hecho público años atrás. El intérprete padecía miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad que provoca un engrosamiento anormal del músculo del corazón.

Una carrera ligada a la actuación

Lee Yong-joo comenzó su trayectoria profesional en el mundo del modelaje. Sin embargo, rápidamente dio el salto a la actuación.

Su debut llegó en 2004, cuando consiguió un pequeño papel en la película Doma Ahn Jung-geun. Desde entonces, sumó participaciones en diferentes producciones de televisión y cine.

Entre sus trabajos aparecen títulos como Hello, Francesca, Matrimonio imparable, La habitación de las mujeres y Let’s Eat.

Pero uno de sus papeles más recordados llegó en “Las horas de la princesa” (Princess Hours), exitoso drama estrenado en 2006 y protagonizado por Yoon Eun-hye y Ju Ji-hoon.

En aquella producción, Lee Yong-joo interpretó a Jang Kyung, personaje cercano al príncipe heredero Lee Shin.

A pesar de esa participación, el reconocimiento para el actor aumentó especialmente gracias a “Blue Tower”, serie de comedia que se convirtió en uno de los trabajos más destacados de su carrera.

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