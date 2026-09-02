Actor detrás de «Woody» y «Piccolo» probó el terremoto acompañado de Salfate: ojo a su reacción

Carlos Segundo, reconocido actor de doblaje mexicano detrás de personajes como Piccolo de “Dragon Ball” y Woody de “Toy Story”, tuvo un particular encuentro con una de las preparaciones más tradicionales de Chile.

El intérprete visitó el país durante el pasado fin de semana para participar en ONICON 2026, convención dedicada al anime, los videojuegos y la cultura pop. El evento se realizó el 29 y 30 de agosto en la Arena Puerto Montt.

Durante su paso por la actividad, Segundo compartió con los fanáticos y participó en distintos momentos junto a los demás invitados. Uno de ellos estuvo relacionado con un clásico de las celebraciones nacionales: el terremoto.

Carlos Segundo probó el tradicional terremoto

En un registro que comenzó a circular en redes sociales, se observa al actor recibiendo un vaso con la popular preparación chilena.

Segundo se animó a probarla y rápidamente entregó sus primeras impresiones. En un comienzo, aseguró que no lo había sentido «fuerte». Sin embargo, después de darle otro sorbo, cambió de opinión y reconoció que sí tenía mayor intensidad.

Pese a ello, el actor tuvo una buena impresión del sabor y lo calificó como «sabroso».

Eso sí, luego hizo una particular confesión: no bebe alcohol.

La situación provocó risas entre quienes lo acompañaban. Entre ellos estaba Juan Andrés Salfate, quien aprovechó el momento para bromear con la situación.

«Muy bien, dando el ejemplo. El mal ejemplo somos nosotros», comentó el conocido rostro.

El registro fue publicado en Instagram por la cuenta @lorenamiki y rápidamente acumuló comentarios de los usuarios, quienes reaccionaron con humor al particular momento protagonizado por la voz de Piccolo.

«En ese momento Piccolo sintió el verdadero terror», escribió una persona. «Pero lo padre de eso es cuando te levantas jajaja», comentó otro usuario. «Eligió buena fecha para venir a Chile», agregó otro internauta.

Un encuentro de voces de “Dragon Ball”

La visita de Carlos Segundo a Chile también tuvo otro atractivo para los fanáticos del doblaje. En esta cuarta edición de ONICON, el actor compartió escenario con Laura Torres, reconocida intérprete que dio voz a Gohan y Goku durante su infancia.

Ambos formaron parte de la parrilla de invitados de la convención, que además contó con la participación de Juan Andrés Salfate en la animación y una serie de actividades para el público.

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