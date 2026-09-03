Jowell & Randy regresan a Chile con show 3D: cuándo y dónde será el esperado concierto

Hay canciones capaces de transportar a toda una generación a una época. “No Te Veo”, “Agresivo”, “Siente el Boom” y “Salgo Pa’ la Calle” son algunos de los clásicos que marcaron la expansión del reggaetón y que todavía ocupan un lugar especial entre los fanáticos del género.

Ahora, sus protagonistas volverán a Chile para reencontrarse con ese público. Jowell & Randy se presentarán el próximo 28 de noviembre en la Quinta Vergara de Viña del Mar, donde llevarán su espectáculo “3D”, una propuesta que busca convertir sus grandes éxitos en una experiencia audiovisual.

El evento será producido por MEMO Entertainment y contará con una puesta en escena que combinará música, pantallas, efectos visuales y tecnología tridimensional. De esta manera, el dúo puertorriqueño pretende que sus seguidores no solo escuchen sus canciones, sino que también se sientan parte del espectáculo.

Más de dos décadas de reggaetón

Jowell & Randy forman parte de una generación que ayudó a consolidar el reggaetón como uno de los grandes fenómenos de la música latina.

Joel Muñoz Martínez y Randy Ariel Ortiz Acevedo llevan más de dos décadas construyendo una carrera marcada por canciones que se transformaron en himnos del perreo y por colaboraciones con importantes exponentes del género.

Pero su historia no quedó anclada en los años 2000. El dúo también consiguió conectar con nuevas generaciones gracias a colaboraciones como “Safaera”. Junto a Bad Bunny y Ñengo Flow, canción incluida en el exitoso álbum YHLQMDLG.

Esa mezcla entre nostalgia y vigencia será uno de los ingredientes principales de su regreso al país.

Sus clásicos ahora en 3D

El espectáculo propone recorrer distintas etapas de la trayectoria de Jowell & Randy, con sus canciones más reconocidas acompañadas por una producción visual especialmente diseñada para el formato.

El concepto 3D ya forma parte de la propuesta en vivo del dúo y busca ampliar la experiencia más allá del escenario tradicional. En Chile, esta nueva presentación llegará después de que los artistas realizaran dos conciertos completamente agotados en el Movistar Arena durante diciembre de 2025.

Así, el concierto en la Quinta Vergara tendrá un componente especial para quienes crecieron escuchando reggaetón durante los años 2000, pero también para quienes descubrieron posteriormente la música del dúo.

Jowell & Randy 3D llegará a Viña del Mar el 28 de noviembre. Con una jornada que reunirá clásicos del reggaetón, nostalgia y una experiencia audiovisual pensada para llevar el perreo a una nueva dimensión.

Las entradas ya están disponibles a través de Passline.

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