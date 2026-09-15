José Antonio Neme revela su exigencia antes de dejar Mucho Gusto: tiene una “lista negra” con cuatro nombres

José Antonio Neme volvió a generar comentarios en Mucho Gusto tras abordar los rumores sobre una eventual salida del matinal de Mega. El periodista se ausentará temporalmente del espacio durante Fiestas Patrias, pero aprovechó la conversación para revelar una particular exigencia que habría hecho al canal.

Todo comenzó cuando Karen Doggenweiler le preguntó quién ocupará su lugar durante sus vacaciones, que comenzarán el próximo lunes 21.

En medio de la conversación, Neme lanzó una llamativa frase sobre las supuestas filtraciones dentro del programa. “En este programa hay espionaje”, comentó entre risas.

Luego, el comunicador aseguró que antes de dejar el matinal habría planteado algunas condiciones a los ejecutivos de Mega.

“Voy a confesar algo que pocos rostros confiesan”, comenzó señalando.

José Antonio Neme sorprende con inesperada confesión en Mucho Gusto

Después reveló que incluso tendría una especie de “lista negra” con personas que no quiere ver ocupando su lugar mientras esté fuera.

“Me voy de vacaciones, pero si usted me quiere tener contento a mí de vuelta, estos cuatro nombres no pueden estar en el programa. Puse una lista negra, yo tengo mi lista negra”, afirmó.

Neme mantuvo el misterio y no entregó los nombres de las cuatro personas a las que hacía referencia. Sin embargo, explicó que se trataría de perfiles que podrían cambiar el rumbo que ha tomado actualmente el matinal.

Según planteó, su presencia podría llevar al espacio “a otra época de la televisión”.

El periodista también aprovechó la conversación para referirse a quién podría tomar su lugar si algún día decide dejar definitivamente Mucho Gusto.

En ese escenario, Neme apuntó directamente a Karim Butte, quien actualmente forma parte del equipo del matinal.

“A mí me gusta mucho Karim pensando en el futuro (…) Él es mi sucesor natural, es mi delfín”, aseguró.

El comunicador destacó las capacidades de su compañero y sostuvo que todavía tiene espacio para asumir mayores responsabilidades dentro del programa.

“Puede dar mucho más. El abanico puede dar mucho más”, afirmó Neme sobre el periodista.

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