Ola de calor en Santiago previo a Fiestas Patrias: ¿Hasta cuándo durarán los termómetros rozando los 30 °C? Santiago arranca las celebraciones con una ola de calor primaveral. ¿Qué días y hasta cuándo durará? Revisa acá los detalles del pronóstico de Mega. 15 Sep, 2026. 12:17 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor descubrió a su hija en cosas de amor y llamó tiritando al Rumpy: «Me enteré que mi hija está con otra mujer» ¿Habrá precipitaciones en el remate fondero? Conoce cómo se viene el tiempo este fin de semana según el pronóstico de Alejandro Sepúlveda Primera cita y hasta grado 4: Auditor confesó al Rumpy su fogosa aventura en el cerro que tuvo un final inesperado «Desde que me separé…»: Auditora «cuarentona» le confesó al Rumpy que le agarró el gustito al colágeno y no podía creer su historia “La Pérgola de las Flores” vuelve en Fiestas Patrias: cuándo, dónde y cómo comprar entradas Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado