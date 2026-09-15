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Ola de calor en Santiago previo a Fiestas Patrias: ¿Hasta cuándo durarán los termómetros rozando los 30 °C?

Santiago arranca las celebraciones con una ola de calor primaveral. ¿Qué días y hasta cuándo durará? Revisa acá los detalles del pronóstico de Mega.

15 Sep, 2026. 12:17 hrs

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