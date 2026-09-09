Influencer cubana queda en shock con algo que es completamente normal en Chile: “En Cuba no se puede”

La influencer cubana Naurys Leyva, conocida en Instagram como @nauris_vlogs, compartió un registro desde Chile que rápidamente llamó la atención por una comparación con su país de origen.

La creadora de contenidos quiso destacar una situación que, según explicó, forma parte de la normalidad en nuestro país, pero que en Cuba tendría una connotación completamente distinta.

“Esto en Chile es normal y en Cuba no”, escribió Leyva en la descripción del video.

Influencer cubana revela qué está prohibido en Cuba y es normal en Chile

En las imágenes, la influencer aparece en un restaurante y comienza a explicar qué fue lo que le llamó la atención. Según comentó, en Chile es habitual encontrar referencias a Estados Unidos en distintos espacios.

“En Chile es normal hablar de Estados Unidos. Hay lugares como este mismo restaurante mi amor que son al estilo americano”, señaló.

Leyva puso como ejemplo la ambientación y la propuesta gastronómica del recinto. “O sea, las carnes, lo que te vas a encontrar acá, es leña como el estilo de Texas”, explicó.

A partir de eso, la cubana marcó una diferencia con la realidad de su país. “Tú puedes encontrarte aquí cualquier señalización, cualquier cosa que haga referencia a Estados Unidos sin que sea tomado como un símbolo político o sin que sea tomado como un delito”, afirmó.

Según su relato, en Cuba una situación de ese tipo puede generar problemas con las autoridades.

“En Cuba es bien diferente, ¿sabes por qué? Porque en Cuba que te vean con una bandera americana o que un negocio diga: ‘No, yo voy a tener una bandera’, no se puede. ¿Sabes por qué? Porque el Gobierno empieza a echarte el ojito”, sostuvo.

La influencer explicó que la bandera estadounidense tiene una carga política distinta en la isla.

“En Cuba el tener la bandera de Estados Unidos o que haya un negocio que represente a Estados Unidos significa que representas al enemigo ideológico, representa al capitalismo salvaje, al imperialismo”, agregó.

Finalmente, Leyva aseguró que las consecuencias podrían ser importantes para quienes realicen este tipo de acciones.

“Entonces el Gobierno empieza a mirarte (…) Te dicen: ‘Usted está cometiendo cualquier delito’, y te pueden poner una multa, puedes tener problemas, puedes ir preso, cualquier cosa ellos te buscan”, remató.

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