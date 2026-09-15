“La Pérgola de las Flores” vuelve en Fiestas Patrias: cuándo, dónde y cómo comprar entradas

Hay historias que consiguen mantenerse vigentes incluso décadas después de su estreno. Una de ellas es “La Pérgola de las Flores”, uno de los grandes clásicos del teatro chileno, que regresará a los escenarios durante estas Fiestas Patrias.

La obra tendrá una temporada especial los días 18 y 19 de septiembre en el Centro Cultural San Ginés, donde presentará una nueva versión del clásico creado por Isidora Aguirre y musicalizado por Francisco Flores del Campo.

El montaje llega después de una presentación a sala llena en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas. Ahora, la producción busca aprovechar las celebraciones de septiembre para acercar nuevamente esta historia al público.

Una versión renovada del clásico chileno

La nueva puesta en escena está dirigida por el actor Gustavo Becerra, quien tomó el desafío de mantener la esencia de la obra y, al mismo tiempo, darle un ritmo más cercano a las nuevas generaciones.

El humor y la música tienen un papel central en esta propuesta. La producción cuenta con más de 18 artistas sobre el escenario y una banda que interpreta la música completamente en vivo.

De esta manera, canciones, personajes y situaciones que forman parte del imaginario chileno vuelven a encontrarse en una producción que busca rescatar el espíritu del montaje original.

¿De qué trata “La Pérgola de las Flores”?

La historia se centra en un grupo de floristas que enfrenta la amenaza de perder su tradicional espacio de trabajo debido a un proyecto de transformación urbana.

A partir de este conflicto, la obra combina humor, música y crítica social para retratar distintas costumbres y personajes del Santiago de mediados del siglo XX.

Su particular mirada sobre la sociedad chilena permitió que la obra trascendiera generaciones y se convirtiera en una pieza fundamental del teatro nacional.

A 65 años de su estreno, el montaje vuelve a escena como una alternativa para celebrar las Fiestas Patrias desde la cultura y reencontrarse con una historia que continúa formando parte de la identidad del país.

¿Cuándo y dónde será?

Las funciones de “La Pérgola de las Flores” se realizarán el 18 y 19 de septiembre en el Centro Cultural San Ginés, ubicado en Providencia.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster, por lo que quienes quieran aprovechar este panorama teatral durante Fiestas Patrias pueden asegurar sus tickets para alguna de las funciones.

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