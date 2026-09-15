Conmoción en las comunicaciones tras muerte de destacado periodista chileno

La comunidad periodística chilena enfrenta una jornada de luto. Este 14 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Audénico Barría Navarro, profesional que desarrolló una extensa trayectoria en distintos medios y regiones del país.

La noticia fue comunicada por su familia, que posteriormente realizó un especial llamado a quienes compartieron con el periodista durante su vida.

Barría Navarro inició sus primeros pasos profesionales en Coyhaique. Con el paso de los años, también desarrolló labores en ciudades como Valparaíso, Temuco, Valdivia, Chillán y Quillota.

Dentro de su recorrido destaca su trabajo como corresponsal de El Mercurio en la Región de Valparaíso. Además, ocupó la presidencia del Consejo Regional del Colegio de Periodistas de Chile.

A lo largo de su carrera, el profesional cubrió distintos acontecimientos de relevancia nacional. Entre ellos estuvieron hechos relacionados con la contingencia, la política y la crónica policial.

Familia busca conservar sus recuerdos

Tras conocerse su fallecimiento, sus cercanos hicieron una solicitud a quienes tuvieron algún vínculo con el periodista.

La familia busca reunir fotografías, registros y recuerdos que hayan quedado en manos de colegas, amigos y otras personas que compartieron con él durante las distintas etapas de su vida.

Su hijo, Camilo Barría, explicó el motivo detrás de esta iniciativa y el valor que tiene para ellos recuperar ese material, según consignó ADN.

«Existen muchísimas fotografías de mi padre, tomadas en distintas etapas de su vida, que, como familia, nos gustaría atesorar y conservar», señaló.

De esta manera, sus cercanos esperan reunir parte del registro que acompañó la extensa trayectoria profesional y personal de Audénico Barría Navarro.

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