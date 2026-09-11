No estarán Karen ni Neme: estos son los tres rostros que asumirían Mucho Gusto

Mucho Gusto prepara una particular modificación en su conducción para la última semana de septiembre. Durante tres días, el matinal de Mega no contará con sus habituales animadores, Karen Doggenweiler y José Antonio Neme.

La ausencia de ambos responde a motivos diferentes. Según publicó La Cuarta, Doggenweiler viajará hasta París por compromisos vinculados al Festival de Viña del Mar.

Neme, en tanto, aprovechará el período para hacer uso de sus vacaciones legales.

La situación abrió la incógnita sobre quiénes estarán al frente del espacio durante esos días. Además, el matinal tendrá una dificultad extra para definir su reemplazo habitual.

Karim Butte, quien suele asumir la conducción cuando Neme se ausenta, tampoco estaría disponible durante esas fechas.

Los rostros que asumirían la conducción

De acuerdo con la información entregada por La Cuarta, Mega ya tendría tres nombres para tomar el mando de Mucho Gusto durante la ausencia de sus animadores.

Se trata de Marianne Schmitd, Carmen Gloria Arroyo y Gonzalo Huerta.

Schmitd es una de las figuras que habitualmente reemplaza a Doggenweiler cuando la animadora no puede participar en el matinal.

Carmen Gloria Arroyo también tiene experiencia en la conducción de programas matinales. La abogada estuvo durante tres años al frente de La Mañana de Chilevisión.

Por su parte, Gonzalo Huerta ya conoce el funcionamiento de Mucho Gusto. El rostro participó recientemente en la conducción del espacio.

Así, los tres asumirían el desafío de tomar la posta durante los días en que Doggenweiler y Neme estarán fuera del matinal.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google