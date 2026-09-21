Fichaje bomba en la TV chilena: histórico animador llegaría a Chilevisión para asumir importante desafío

Los movimientos al interior de la televisión chilena ya comenzaron a generar rumores de cara a los próximos meses. En ese contexto, Cecilia Gutiérrez entregó detalles sobre el regreso de Gran Hermano a Chilevisión.

La periodista utilizó sus redes sociales para abordar los cambios que estarían preparando los canales y reveló el nombre de un conocido rostro que, según su información, habría sido fichado por CHV.

«Se acerca fin de año y se empiezan a mover las piezas de los canales, de los rostros de televisión», señaló Cecilia Gutiérrez al inicio del video.

Luego, recordó que Chilevisión ya confirmó una nueva temporada del reality, que anteriormente contó con dos ediciones en nuestro país.

«Ya saben que Chilevisión anunció el regreso de Gran Hermano, reality que ya tuvo dos temporadas en Chile, una con mucho mayor éxito que la segunda», añadió.

Fue entonces cuando la periodista entregó el nombre que habría generado movimiento en la estación televisiva. Se trata de José Miguel Viñuela, actual integrante del programa Tal Cual de TV+.

«Chilevisión decidió levantar un rostro de otro canal», afirmó Gutiérrez.

Según explicó, el animador tendría una importante misión dentro de la nueva apuesta de la señal privada. Esto, luego de que previamente se mencionara a Eduardo Fuentes como una de las alternativas que interesaban al canal.

«Yo les había comentado que tenían interés en Eduardo Fuentes, también en miras de Olmué, con Diana Bolocco, pero hay otro rostro que ya fichó por Chilevisión (…) y también sería su regreso a los canales grandes», señaló.

Tras entregar esa información, Cecilia Gutiérrez apuntó directamente a Viñuela y aseguró que sería el encargado de conducir la nueva edición del reality.

«Regresa a las grandes ligas haciéndose cargo de la animación de Gran Hermano», expresó.

La propuesta que habría recibido Raquel Argandoña

La periodista también reveló otro movimiento que habría estado relacionado con el programa.

De acuerdo con su información, Raquel Argandoña habría recibido una propuesta que incluía una participación en Gran Hermano y otra en Primer Plano. Sin embargo, la comunicadora no habría aceptado.

«En algún momento también se lo ofrecieron a Raquel Argandoña, un pack: hacerse cargo de Gran Hermano y además incorporarse como panelista de Primer Plano, pero ella no aceptó porque tiene otras cosas», contó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google