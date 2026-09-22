Fallece histórico rostro de TV que pasó por varios canales: dedicó su vida a la danza

El mundo artístico chileno enfrenta una jornada de duelo tras conocerse la muerte de Sergio Valero, reconocido bailarín, profesor y formador que dedicó gran parte de su vida a la difusión de la danza.

El histórico maestro falleció a los 92 años. La noticia fue confirmada por Estudio Valero, academia vinculada a su familia y que estuvo bajo su dirección.

Hasta sus últimos años, Valero permaneció ligado al baile. Para él, esta disciplina no solo representaba su profesión, sino también una de sus grandes pasiones.

El maestro alcanzó especial reconocimiento gracias a sus apariciones en televisión. Uno de sus roles más recordados fue como jurado de «El Baile» de TVN.

Sin embargo, su recorrido por la pantalla chica comenzó mucho antes. También formó parte de programas como «Tugar, Tugar, Salir a Bailar» y «Sábado Gigante».

“Pasé por todos los canales. Hasta tuve una sección que se llamaba ‘Un minuto con Valero’”, recordó recientemente.

Tras conocerse su fallecimiento, desde Estudio Valero destacaron el impacto que tuvo tanto en la danza como en la formación de nuevas generaciones.

“Hoy despedimos a un gran bailarín, maestro y formador, pero, sobre todo, a una persona profundamente ligada a la historia de nuestra comunidad y al mundo artístico nacional”, señalaron desde la academia.

Una vida dedicada al baile

La relación de Sergio Valero con la danza comenzó cuando era apenas un niño. Sus padres, Juan Valero y Elena Guzmán, fueron los fundadores de la Escuela de Danza y Bailes Valero.

Siguiendo ese camino, posteriormente continuó sus estudios en la Universidad de Chile. Además, viajó a distintos países para ampliar sus conocimientos y perfeccionarse en diferentes estilos.

Uno de sus últimos momentos sobre las pistas ocurrió en agosto de 2025. En esa fecha participó en una “Bailetón” realizada en La Reina.

Durante la actividad, Valero asumió como jurado y también realizó una última coreografía. Para entonces, su hija Viviana ya estaba al frente de la academia familiar.

Desde Estudio Valero recordaron al fallecido maestro como un “amante de los bailes de salón, el tap dance y el folclore”.

Meses antes de su muerte, el propio Sergio Valero había resumido su vínculo con esta disciplina con una frase que hoy adquiere especial significado: “Espero poder seguir bailando hasta que el caballero de arriba me llame”.

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