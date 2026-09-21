María José Quintanilla y su frustrado regreso a Viña: nueva versión apunta a una cifra muy distinta

El esperado regreso de María José Quintanilla al Festival de Viña del Mar volvió a quedar en suspenso. La cantante nacional había surgido como una de las opciones para regresar a la Quinta Vergara, escenario que pisó por primera vez en 2004.

Durante la semana pasada, Hay que decirlo entregó antecedentes sobre las negociaciones entre la artista y la organización del certamen.

Según lo expuesto en el programa, las conversaciones no habrían llegado a buen puerto debido a las condiciones que habría planteado Quintanilla para aceptar la invitación.

Una de las principales exigencias tendría relación con el lugar que ocuparía en la jornada asignada. La cantante habría solicitado ser la encargada de abrir la noche correspondiente.

Pero ese no habría sido el único punto de diferencia. En el espacio aseguraron que la intérprete habría pedido cerca de 500 millones de pesos para concretar su presentación junto a su equipo.

La información generó sorpresa, considerando que Quintanilla es uno de los rostros vinculados a Mega, canal a cargo de la organización del Festival de Viña.

Plan Perfecto entregó una nueva versión

Sin embargo, posteriormente surgieron nuevos antecedentes en Plan Perfecto, donde entregaron una versión completamente distinta sobre las negociaciones.

En el programa de Chilevisión pusieron en duda la cifra de 500 millones de pesos y plantearon que la información podría haber sido filtrada de manera intencional.

“Acá hay mano negra, alguien filtra que serían 500 millones los que pide María José y no sería así. Hay una gran diferencia, es una cifra abordable para Viña del Mar”, explicó Eduardo de la Iglesia.

El periodista también entregó el monto que manejaría según sus antecedentes. De acuerdo con su información, la cifra solicitada por la cantante bordearía los 120 millones de pesos.

Eso sí, existiría un punto en común entre ambas versiones. Quintanilla efectivamente habría solicitado abrir la jornada que le correspondiera durante el certamen.

Por otro lado, en Plan Perfecto también aseguraron que en Mega existiría molestia por la situación. Esto, debido a que la organización todavía no lograría concretar el esperado retorno de la cantante a la Quinta Vergara.

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