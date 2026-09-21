Sorpresa en el espectáculo chileno: confirman el quiebre de reconocida pareja tras 15 años de relación

José Antonio Raffo confirmó el término de su relación amorosa con Lux Pascal, luego de cerca de 15 años juntos.

El actor se refirió al tema durante su participación en “Sin Editar”, programa de YouTube conducido por Pamela Díaz.

En medio de la conversación, la animadora le preguntó directamente por su romance con la actriz, quien actualmente vive en Estados Unidos.

José Antonio Raffo confirma el fin de su relación con Lux Pascal tras 15 años

Raffo aprovechó la instancia para aclarar cuál es su situación sentimental. Según explicó, ambos comenzaron su relación cuando tenían alrededor de 18 años.

“Yo he estado con la Lux hace 15 años. Teníamos 18 y ahora tenemos prácticamente 35”, comenzó señalando el intérprete.

La respuesta sorprendió a Pamela Díaz, quien reaccionó con un: “Que heavy”.

Luego, el actor explicó que su vínculo con Pascal fue cambiando con los años. Para Raffo, ese proceso también permitió construir una relación marcada por el cariño y el respeto.

“Las relaciones evolucionan para bien o para mal. En el caso de nosotros, puedo decir que tuvimos una relación muy exitosa”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que actualmente el vínculo entre ambos ya no tiene carácter romántico.

“La naturaleza de mi relación ahora con la Lux es una que ha tendido hacia la amistad y la fraternidad profunda, que es eterna y que no se acaba nunca, más que una relación de pareja”, afirmó.

Raffo también se refirió a la cercana relación que mantiene con el entorno familiar de Pascal. En particular, mencionó a Pedro Pascal y al padre de la actriz.

“No soy el cuñado de Chile, no soy el cuñado de Pedro Pascal… pero sí es un hermano grande. Mi suegro no es mi suegro, pero sí es como un papá”, aseguró.

Finalmente, el actor fue enfático al aclarar que tanto él como Lux Pascal se encuentran solteros.

“Pueden considerar que tanto Lux como yo estamos solteros”, declaró.

Raffo también explicó que decidió hablar del tema para cerrar una etapa que durante años estuvo vinculada públicamente a su relación a distancia.

“Yo ocupo tu pregunta como una oportunidad para que, en el fondo, de ahora en adelante si entro a un programa o pasa algo, ya no tiene por qué tratarse de Pedro Pascal, ya no tiene por qué tratarse de mi relación a distancia”, concluyó.

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