Jere Klein anuncia concierto en el Santander Arena: cuándo salen las entradas para «El Llamado»

Jere Klein se prepara para protagonizar uno de los conciertos más importantes de su carrera. El artista urbano chileno anunció “El Llamado”, un espectáculo de gran formato que realizará el próximo viernes 11 de diciembre en Santander Arena, en Santiago.

La presentación marcará el inicio de una nueva etapa para el cantante y fue concebida especialmente para el recinto. Las puertas se abrirán a las 18:00 horas, mientras que el show comenzará a las 20:00 horas.

La propuesta busca llevar al público por distintas etapas de la trayectoria de Jere Klein, desde sus primeras canciones hasta el momento actual de su carrera. Para ello, contará con una puesta en escena desarrollada especialmente para la ocasión, con producción de escenario, luces y visuales.

“Quiero que mi fanaticada sienta que vio algo que solo pasó esa noche. Este show recorre desde mis primeras canciones hasta lo que estamos construyendo hoy; es una noche especial, una noche donde comienza ‘El Llamado’”, señaló el artista.

Un espectáculo creado para una noche especial

“El Llamado” también contará con artistas invitados, aunque sus nombres todavía no han sido revelados. Según adelantó Jere Klein, entre ellos habrá colaboraciones que se han gestado durante este año y que están vinculadas con la expansión internacional de su proyecto musical.

El artista también destacó el crecimiento que ha experimentado su equipo durante los últimos años.

“Todavía me cuesta creerlo. Hace poco estaba con un equipo de tres personas y hoy somos más de 50 trabajando para preparar el Arena”, comentó, atribuyendo parte importante de este crecimiento al público que lo ha acompañado desde sus comienzos.

En esa línea, Jere Klein aseguró que quiere que el concierto sea también una celebración para quienes han sido parte de su camino.

“Quiero que el 11 de diciembre se sienta como una celebración de ellos, no mía”, agregó.

¿Cuándo salen las entradas para Jere Klein?

Las entradas para “El Llamado” estarán disponibles desde el jueves 10 de septiembre a las 18:00 horas, exclusivamente a través de Puntoticket. La venta comenzará con una etapa de preventa y, una vez agotado el stock destinado a esta instancia, se dará paso a la venta general.

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